Diputados reinician labores y enfrentamientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los diputados estarán de regreso a sus curules este martes 15 de octubre, donde se esperan nuevos enfrentamiento tras las declaraciones del bloque de diputados del doctor Leonel Fernández, de no aprobar proyectos sometidos por la bancada peledeístas, en virtud “del fraude cometido” contra el ex mandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Así lo reitero este lunes, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, señalando que “no se puede apoyar la agenda de proyectos del gobierno, cuando a pesar de nosotros haberle servido de muleta, cometieron la bajeza de ese fraude electoral”.

Este lunes los 36 diputados que responden la línea del doctor Fernández se reunieron para ratificar su posición luego del proceso electoral de Primarias Abiertas en el PLD.

Esta posición ratifica la división interna entre legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, la que antes de celebrar las primarias ya había provocado serios incidentes en el hemiciclo cameral impidiendo la aprobación de importantes proyectos de la Agenda Priorizada.

El presidente de la Cámara, Radhames Camacho convoco para este martes a diputadas y diputados, aprobar cinco proyectos de interés nacional, incluidos en la Agenda Priorizada, entre ellos:

Proyecto de ley que modifica la Ley No.140-15, del 7 de agosto de 2015, del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios. Deroga las leyes Nos.301 y 89-05, de 1964 y 2005, respectivamente, y modifica el Art.9, parte capital, de la Ley No.716 del año 1944, sobre funciones públicas de los cónsules dominicanos.

Proyecto de ley sobre Notariado, Proyecto de ley que designa con el nombre Juan Ramón Díaz, el liceo secundario del distrito municipal Yerba Buena del municipio Hato Mayor del Rey, provincia Hato Mayor.

Proyecto de ley que ordena a las instituciones públicas y privadas de gran afluencia de público la instalación en la entrada y salida del arco detector de metales, de armas, objetos punzantes, explosivos o sustancias inflamables.

Proyecto de ley Orgánica del Ministerio del Interior; Resolución que aprueba los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de la administración pública correspondientes al año 2018. (Proponente(s): Poder Ejecutivo). Iniciado en el Senado el 06/03/2019 y aprobado.

Resolución aprobatoria del Convenio sobre el Cobro Internacional de Alimentos para los niños y otros miembros de la familia, hecho en la Haya, el 23 de noviembre de 2007.

El pasado jueves, el presidente de la CD, Radhames Camacho, con relación a la amenaza de los legisladores que responden a Fernández, de no sesionar, dijo que “los diputados tienen derecho a votar y a no votar. Aquí no se detiene el trabajo, aquí se trabaja todos los días. Somos 190 diputados”, sostuvo.

Anuncios

Relacionado