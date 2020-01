Diputados reinician labores legislativas; conocerán doce proyectos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras un largo y triste asueto navideño por la muerte de dos legisladores, los diputados reinician este jueves sus labores con una agenda de 12 proyectos, entre ellos, diez resoluciones.

Durante la sesión el pleno rendirá un minuto de silencio por la muerte de la diputada reformista Inés Bryan, y el diputado Héctor Ramón Peguero, del partido Moda, este último fallecido el pasado martes.

El legislador por San Cristóbal falleció en la ciudad de Miami, aún se desconoce cuándo será trasladado al país, razón por la cual sus honras fúnebres en la Cámara de Diputados no tienen fecha.

El pasado 28 de diciembre del 2019 murió de un infarto la diputada por San Pedro de Macorís, Inés Bryan, representante por el Partido Reformista Social Cristiano. Su período como diputada terminaba en agosto del 2020.

Entre los proyectos a conocer este jueves figuran:

Proyecto de ley mediante el cual se establece un plazo determinado para la construcción de un sistema de depósito final de desechos sólidos por cada ayuntamiento del país que cumpla con los fundamentos científicos para la preservación de los recursos naturales.

Proyecto de ley que regula las funciones de los alguaciles; proyecto de ley que declara el segundo domingo de octubre de cada año, como “Día del Dominicano que Reside en el Exterior”; proyecto de ley general de las edificaciones e instalaciones escolares.

Proyecto de ley que crea juzgado de paz de distrito municipal de Santiago de la Cruz, del municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón; Proyecto de ley que amplía la competencia de los Juzgados de Paz Ordinarios en materia civil y comercial.

Proyecto de ley que establece las actas de las multas con motivo de las violaciones a la Ley No.63-17, del 21 de febrero de 2017, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

El importante Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al alcalde del Distrito Nacional prohibir el estacionamiento en la Avenida George Washington, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la Avenida Alma Mater y el Puente Flotante, en horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., y sábados de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

