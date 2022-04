Diputados reconocen al empresario y filántropo Emilio Alcedo Reyes Vargas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados entregó este martes un pergamino de reconocimiento al empresario y filántropo Emilio Alcedo Reyes Vargas, por su excelente trayectoria empresarial y humana, en el desarrollo de la enseñanza de técnicas productivas de tabaco y la gestión de múltiples actividades industriales y de negocios de la industria agrícola, en la provincia Santiago.

El reconocimiento al empresario fue aprobado mediante resolución por el pleno de diputados, quienes destacaron que desde temprana edad, Emilio Alcedo dio muestra de inclinación por el aprendizaje, mostrando interés por impulsar el desarrollo del conocimiento, así como la realización de un arduo trabajo y actitud proactiva en la siembra y comercialización del tabaco.

Resaltaron también su permanente disposición para enseñar a las personas a innovar e impulsar el desarrollo humano, con apego al trabajo digno, convirtiéndose en un ejemplo para la sociedad dominicana.

“Emilio Alcedo Reyes Vargas se ha distinguido por su filosofía de vida y valores familiares inquebrantables, que lo impulsa a entregar cada mes de diciembre unas tres mil raciones alimenticias a personas de escasos recursos. Asimismo, se ha dedicado a diferentes actividades económicas y el desarrollo social de su comunidad, dando constantes muestra de defensa al medio ambiente, lo que le permite demostrar una trayectoria profesional impecable”, establece la resolución.

La resolución fue una iniciativa del diputado Amado Díaz, así como los diputados de Santiago Nelson Marmolejos, Leonardo Aguilera, Fausto Domínguez, Nelsa Soraya Suarez y Máximo Castro Silverio, quienes resaltaron la labor altruista de don Emilio y su vinculación al desarrollo de Santiago y el país.

Al entregar el reconocimiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que durante toda su trayectoria como empresario, Emilio Alcedo Rayes ha rendido frutos positivos a la nación.

De su lado, el galardonado agradeció tan alta distinción. “Primero doy gracias a Dios por permitir que esto pase, doy gracias al presidente de la Cámara de Diputados y a los honorables diputados por dicho reconocimiento, doy gracias al presidente Hipólito Mejía y a todas las personalidades que hoy me acompañan, doy gracias a mis hijos, que continúen la labor que yo le he enseñado, doy gracias a todos los presentes, no tengo con qué pagarle, sino decirle que seguiré luchando por mi país hasta siempre, gracias”, culminó.

Estuvo presente el expresidente Hipólito Mejía, el presidente de la DNCD, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el coronel Juan Hilario Guzmán Badía, el doctor Ricardo Nieve, el exjuez de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, personalidades de Santiago y diputados de los diferentes partidos políticos.

Trayectoria

Desde el 1975 es consultor de empresas nacionales e internacionales, las cuales realizan capacitación técnica a los empleados sobre los conocimientos adquiridos en los procesos de fermentación y recolección del tabaco, entre ellas están Ceuro Corporation, de Connecticut, Estados Unidos de América y Lipoel Leaf, empresa holandesa radicada en Cuba.

En el año 2003 constituyó la empresa Emimar S.A., una de las principales productoras de tabaco a nivel mundial, que ha hecho del municipio Villa Bisonó un referente mundial en su área, por el dominio técnico en la producción y elaboración de tabaco y sus derivados para la exportación, ofreciendo oportunidad de trabajo a más de seis mil quinientos colaboradores internos, lo que se traduce en sustento para miles de familias de esa zona y del país. Ha desarrollado ocho (8) empresas diseminadas en todo el país y en el extranjero.

