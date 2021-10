Diputados reciben propuesta de José Laluz que busca mejorar contenido en la música

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las comisiones permanentes de Medios de Comunicación y de la Niñez de La Cámara de Diputados recibieron este viernes al comunicador José La Laluz, quien entregó un documento en el que plantea algunas propuestas con miras a regular el contenido en la música y el lenguaje inapropiado en los medios de comunicación.

El ex legislador recomendó a estas delegaciones que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) pase a la jurisdicción del Ministerio Público, para así darle la potestad a esta, de regular y sancionar a quienes violen las normas establecidas en la ley.

El comunicador esbozó que en el artículo 49 de la Constitución de la República establece que la opinión pública se ejerce sin censura previa, pero que en la Carta Magna indica que la misma se debe ejercer respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial con la protección de la juventud y la infancia. “Lo que nos da herramientas para regular sin censurar, precisó”.

Quiere que se apliquen multas

En uno de sus párrafos, el documento expresa que se deben: “Aplicar multas equivalentes al doble de la suma de los beneficios obtenidos por todos los participantes en la producción, grabación, interpretación, presentación, promoción, difusión y comercialización de los contenidos que violen el ordenamiento legal y constitucional de la República Dominicana”.

La Comisión de Medios de Comunicación fue presidida por el diputado Elpidio Báez, quien manifestó que existe una preocupación mundial con respecto a este tema. Reiteró el interés del pleno de sostener un intercambio de opiniones y consultas con los sectores involucrados para buscar soluciones a esta problemática que se manifiesta en todos los géneros musicales, pero principalmente en la música urbana y en el lenguaje de algunos locutores.

Piensa puede empeorar

Durante su intervención, el comunicador José Laluz, expresó que está situación que afecta a todos, probablemente empeore ya que, gracias a la liberación del internet, luego de que la guerra fría trajo como resultados que sectores que nunca habían tenido oportunidad de participar en las grandes corrientes de opinión social, tuvieran plataformas que se ponían a su disposición para hacerlo.

“Creo que los que están generando contenido tóxico no son personas malas, sino que ellos no pueden dar lo que no tienen, porque nadie los educó”, acotó el ex legislador.

Agregó que no solo los urbanos están contaminando la mente de los niños, también lo hacen las “narconovelas” que se transmiten en programación regular a tempranas horas de la noche, causando reproducciones e imitaciones que modifican el comportamiento y el lenguaje de quienes los consumen.

Seguridad Perimetral

José Laluz entregó un documento con algunas propuestas contenidas en el proyecto de Ley de Seguridad Perimetral que establece un “Procedimiento Especial para la Política Pública de Seguridad Cultural”.

Los legisladores presentes estuvieron de acuerdo con incentivar la aprobación de dicho proyecto el cual consideran oportuno para buscar soluciones a esta problemática.

En el encuentro estuvieron presentes los diputados Bolívar Valera, Betty Gerónimo, Elías Matos, Luis Manuel Henríquez, Luis Sánchez, Icelmary Brito (Juliana), Sadoky Duarte, Gustavo Rodríguez, Rosa Amalia Pilarte, Víctor Fadul, entre otros.

Relacionado