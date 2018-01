Diputados PLD propuesta Victoria Yeb: Es dañina e irresponsable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Diputados del oficialismo calificaron como una alcahuetería e irresponsabilidad del senador Arístides Victoria Yeb, de plantear reformar la Constitución por inoportuno, y divisionista para el propio partido de gobierno, y también porque a decir de los propios legisladores peledeistas “el pueblo no quiere reforma”.

Esos términos fueron utilizados por diputados del oficialismo rechazando este jueves la propuesta de Arístides Victoria Yeb, de plantear abrir una nueva reforma para la repostulación o reelección de Danilo Medina, llegando incluso dos diputados del PLD, leer un documento de rechazo a esas pretensiones, en nombre de 31 legisladores que siguen al doctor Leonel Fernández.

Ante el rechazo de Levis Suriel y Roberto Berroa, quienes informaron que mantendrán una postura firme en el Congreso Nacional en contra de la reforma constitucional, congresistas del PLD, expresaron su opinión rechazando también la reelección.

Reiteran su rechazo tajante al continuismo, calificando de dañino, inoportuno, prematuro, y divisorio, mientras otros reiteraron su apoyo para que el mandatario continúe en el poder más allá del 2020.

Los diputados peledeistas reiteran no es conveniente para la institucionalidad y tranquilidad del pueblo estar sometiendo la Carta Magna a nueva reforma que tenga solo por interés propiciar la permanencia en el poder de cualquier ciudadano, y en este caso, de manera particular de Danilo Medina que “entendemos no se va a prestar para vulnerar, mancillar la Constitución”.

El vocero del Bloque de Diputados del PLD, en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo que es inoportuno hablar de reforma y llamó a los compañeros a “que dejen pasar ese roletazo” y terminar de debatir la Ley de Partidos Políticos y Régimen Electoral.

“No es conveniente para la salud del pueblo dominicano estar sometiendo la Constitución de la República a permanentes reformas, entendemos que el Presidente no se va a prestar para vulnerar, mancillar la Constitución, habida cuentas de que la última reforma constitucional propiciada por él, establece claramente de que no es posible la reelección presidencial más allá de dos periodos consecutivo”, explicó Henry Merán.

El presidente de la Comisión de Justicia de la CD, dijo “estoy en total desacuerdo con esa y cualquier propuesta tendente a vulnerar, cualquierizar, relajar la Constitución de la República que define la regla de juego de un Estado debe ser respetada por todos los ciudadanos comenzando por quienes estamos facultados para alterarla que somos los legisladores en el Congreso Nacional”.

“El presidente Danilo Medina que ha hecho un extraordinario trabajo ha tenido la oportunidad de reelegirse, debe tomarse en cuenta que la misma constitución que el posibilito que se reformara establece claramente que son dos periodos consecutivos por vía de consecuencia no podemos estar reformando cada cuatro años por un mismo tema, eso es irresponsable, creo que quienes propician eso le están haciendo un daño al pueblo, sobre todo, a su institucionalidad, esas reglas de juego no se pueden estar variando cada dos o tres años porque a donde iremos a parar como Estado, cuando cualquier presidente este modificando la Constitución para beneficiarse de forma particular.

Según Merán “Lo que conviene a la salud democrática del pueblo es respetar la Carta Magna, y si son dos periodos presidenciales y que luego venga otro presidente tan bueno como Danilo Medina”.

Mirian Cabral, diputada DN, PLD, no opina igual que Merán, expresa que Victoria Yeb ha planteado sobre reformas de unificar elecciones en el 2020, eliminación de la defensoria del pueblo, y el eliminación del Nunca Jamás: en la Constitución del 2002 estaba contemplado y luego se eliminó, ahora debe eliminarse, además si vemos la CM, es algo solo recae y hace daño a nuestro presidente Danilo Sánchez, porque al único que elimina es a el, porque habilitamos a Leonel y también a Hipólito Mejía y ¿Por qué ahora querer eliminar solamente al Presidente Danilo Medina Sánchez”.

La diputada de Barahona, Rudy Méndez afirmó que “la sociedad está en eso y buscaremos los medios donde no se afecte el país, pero si el pueblo está en Danilo porque no le vamos a decir que si, entiendo voy a favor de que Danilo siga”.

Francisco Matos Mancebo, PLD, “todos tenemos iniciativa de ley, pero hay que hacer una propuesta formal y su procedimiento es muy largo para que “este alterando los nervios de todos”, “yo no le hago caso a eso, porque si la Constitución se fuera a reformar para que el Presidente Danilo Medina se quede otra vez, el primero que debe tomar su decisión es el, y que yo sepa el no está en eso”.

Ramón Cabrera está de acuerdo en que la Constitución no debe modificarse para permitir reelección, reitero en el ánimo de Danilo Medina no está eso, de reelegirse, sino en gobernar. Si hay un proceso de reformar lo tendrá que decidir el Comité Político del PLD y no veo que este en eso, no sé porque “calentar la pista con el mismo tema”.

Planteamiento de senador Victoria Yeb es “una alcahuetería”

Juan Quiñones considera que los “compañeros que hacen ese planteamiento de reformar no saben el daño que le hacen al Partido de la Liberación Dominicana”, a su juicio, el Presidente Danilo Medina debe hacer un buen gobierno. Afirma que lo expresado por el senador Aristides Victoria Yeb es una alcahuateria de el, sus intereses personales no pueden estar por encima de la RD, y del PLD”.

“Los votos no están para reformar la Constitución, porque no hay voluntad ni en el Congreso Nacional, ni del pueblo que haya una nueva modificación a la Constitución, aclaro Hamlet Melo de la provincia Altagracia, y del PLD, quien cito dos razones “sencillas”: primero el Presidente Danilo Medina tiene un impedimento de reelegirse y para poder hacerle, habría que esperar culmine el proceso del 2020, Y,segundo, este momento no es momento apropiado para modificar la constitución, aclarando que la reelección es una cosa, y repostulacion otra, “yo estoy de acuerdo con una respostulación que puede ser después del 2020, y la reelección puede ser consecutiva”.

Cleo Sánchez “no sé porque la gente le tiene miedo a los temas, en política hay que discutirlo todo, personalmente nunca he estado de acuerdo con los “nunca jamás”, porque las condiciones no son estables, ellas cambian, y cada quien tiene derecho a demostrar su capacidad, no estoy de acuerdo, pero si de acuerdo que cualquier proyecto puede debe ser validado, debatido. No hay que alarmarse ni creo que se va a dividir el PLD porque se hable de reforma”.

Diputada Aquilino Serrata considera inoportuno ese planteamiento a un año y cinco meses de instalarse en la presidencia DM, a lo mejor el senador estará buscando otra cosa con eso, porque el sabe que hay un artículo transitorio que prohíbe la reelección”.

Para la diputada del PLD, Nancy Santos es prematuro ,“iría en contra de las acciones del mismo gobierno de Danilo Medina, traería un revuelo político y podría ser una extorsión para la gestión que el desarrolla y para lo que buscamos la conjugación de partido-gobierno y mañana poder presentar la continuidad de los gobiernos del PLD,esto es dañino, prematuro, reiteró.

