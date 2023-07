Diputados PLD critican anuncio sobre bono escolar; dicen solo da para comprar “golosinas”

Por Tania Frías

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijeron este viernes que los mil pesos de bono escolar que suministrará el Gobierno para beneficio de los estudiantes de centros públicos, solo servirán para comprar “golosinas” o suplir el “almuerzo” de uno o dos días, en el inicio del año educativo.

Al respecto, el diputado Yaco Alberti de Los Alcarrizos, indicó que debido al ambiente político que se está suscitando en estos momentos, entiende que es “algo más de populismos, porque mil pesos para entrar un niño por un año, yo creo que eso no garantiza nada para ese niño”.

Agregando a seguida que “yo creo que el Gobierno y el Ministerio de Educación deben tener una política más responsable para poder suministrarle lo que los alumnos de nuestros barrios, los alumnos pobres realmente necesitan para poder formarse en la educación pública. Mil pesos no dan para comprar ni una media, entiende. Será para comprar golosinas, merienda de dos días o de tres días, solamente”.

Alberti también refirió el hecho de que la anterior gestión gubernamental dejara en construcción más de 5 mil centros educativos y que el gobierno perremeísta, prefiera colocar furgones para cubrir la demanda de escolaridad actual en vez de finalizar esas edificaciones.

De igual forma, el diputado del Distrito Nacional, Sócrates Pérez, consideró que esa iniciativa forma parte del “discurso clientelista del Gobierno”, que viene exponiendo la reelección del presidente Luis Abinader, indicando que las escuelas que la administración peledeísta dejó “entre un 70 y 80 % en construcción, ellos las abandonaron”, produciendo con la situación un caos “porque la matriculación estudiantil va creciendo”.

Añadió que “eso no da, lo primero es que lo están ofreciendo, no es que lo están dando, vamos a esperar que lo den en verdad, cuando lo den, quizás le sirva para esos niños alimentarlos un día, como ellos (Gobierno) también, no están dando la alimentación en las escuelas, quizás le sirva para alimentarse par de días a esos niños”.

Asimismo, Sócrates Pérez resaltó que el expresidente Danilo Medina durante su gestión hizo una labor extraordinaria en el sector educativo al desarrollar el programa de la tanda extendida, donde el alumnado recibía su desayuno y almuerzo escolar, teniendo los padres dominicanos con estas acciones “dos problemas resueltos: el de la educación y el de la alimentación”.

Finalmente, reiteró que el gobierno perremeísta se olvidó de los planteles escolares que estaban en su primera fase de construcción sin terminar, por lo que hoy el estudiantado está siendo afectado con el problema.

