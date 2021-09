Diputados piden detener presión en el Congreso para aprobar ley extinción de dominio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el anuncio del presidente Luis Abinader en el que aseguró que la ley de extinción de dominio estaría aprobada en aproximadamente dos meses, diputados de distintos partidos pidieron este miércoles detener la presión que se ejerce contra el Congreso para la autorización de este proyecto.

Los legisladores entienden que el proyecto de ley de extinción de dominio es una iniciativa delicada que toca algunos puntos de otras normativas y que, por tanto, debe estudiarse y revisarse con minuciosidad.

El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, manifestó que el proyecto debe ser estudiado a profundidad porque pudiera contemplar puntos que vayan contrastados con la Constitución, por lo que consideró que establecer una fecha para la aprobación de la ley “no es lo más adecuado”.

“Se aprobará en su momento, pero se aprobará la ley bien estudiada, no la ley que quieren algunos sectores”, acotó el ex vocero reformista y agregó que no se puede apresurar una ley con puntos que aún no están acordados por la comisión bicameral que la analiza.

El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, dijo que el presidente Abinader “se pasó un poquito” al imponer una fecha para la aprobación del proyecto ya que, como expresó, eso deja entrever que los poderes del Estado no son realmente independientes, refiriéndose en este caso al Poder Legislativo.

Sánchez puntualizó que aunque el proyecto de extinción de dominio cuenta con la anuencia de todos los bloques partidarios y de la mayoría de legisladores, aún así debe ser analizado y ponderado para que en un futuro no entre en conflicto con el Tribunal Constitucional.

“El proyecto no tiene objeciones, estamos todos de acuerdo con él, pero necesita ser bien discutido para que todos sus artículos estén justamente amparados y establecidos”, comentó el líder peledeista en el Congreso.

Su colega y compañero de partido, el diputado Carlos Sánchez coincidió con los argumentos al decir que este sonado proyecto choca de manera directa con la Constitución y con algunos intereses nacionales, por lo que debe revisarse con minuciosidad antes de rendir un informe del mismo en el hemiciclo.

El congresista opositor pidió cuidado al primer mandatario antes de hacer anuncios como la posible fecha de aprobación de la ley, y dijo que aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene mayoría en ambas cámaras congresuales, aún así todos los legisladores, incluidos los oficialistas, opinan que la inciativa se debe tomar su tiempo.

A todo esto respondió el vocero de los diputados del PRM, el legislador Julito Fulcar, quien señaló que “ya es hora” de que República Dominicana cuente con un proyecto como el de los juicios de extinción de dominio porque “el mismo vendrá a contribuir con la transparencia que tanto necesitamos”.

Fulcar coincidió con el presidente sobre la fecha establecida para la aprobación de la ley, pero también dejó entrever que el proyecto debe ser ampliamente debatido, por lo que agregó que el equipo de congresistas que lo estudia “trabaja a todo vapor” para sacar la inciativa con un informe favorable.

A los que tiene dudas u oposiciones contra el proyecto, el vocero oficialista los invitó a externar sus comentarios a la comisión para que sean ponderados en la misma.

A todo esto, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una rueda de prensa sostenida este martes en su oficina, aseguró que los congresistas no tomarán presión de ningún sector y mostró todo su apoyo y respaldo a la comisión que estudia la ley de extinción de dominio.

Este proyecto nació hace años en el Congreso Nacional, pero ha tomado fuerza en esta legislatura. La iniciativa busca que los bienes que son adquiridos con recursos del narcotráfico, corrupción y otros ilícitos, sean decomisados y sus valores devueltos al erario público.

Relacionado