Diputados FP denuncian gobierno usa en reelección préstamos de US$140 MM del BID

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los diputados de la Fuerza del Pueblo (FP) denunciaron que el gobierno que encabeza Luis Abinader, utiliza con fines reeleccionista y en apoyo presupuestario, un préstamo de 140 millones de dólares proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado el año pasado y que sería destinado supuestamente para el mantenimiento de las diferentes vías en todo el territorio nacional.

El vocero de los diputados de la FP, Tobías Crespo, dijo que el empréstito de unos 8 mil millones de pesos, formó parte del festival de préstamos irresponsable que todas las semanas toman el presidente Luis Abinader y los funcionarios de la fallida reelección enviados al congreso de mayoría del PRM.

“No fue para mantenimiento vial. Mentira eso es apoyo presupuestario, y se lo voy a demostrar: la ley 63-17 sobre movilidad, transporte y tránsito establece dos pesos para el mantenimiento vial. Cada vez que uno de nosotros echa un galón de combustibles van dos pesos a RD Vial para el mantenimiento de las vías. Es RD Vial a través de RD$1.50, porque 50 pesos van a la renovación del parque vehicular y la otra parte para el mantenimiento de las vías, por ahí hay miles de millones de pesos”, explicó mediante una nota de prensa enviada a los medios este viernes.

El congresista agregó que adicionalmente se suman los miles de millones de pesos, que entran de los diferentes peajes públicos y los privados, ya que cada vez que un conductor paga, esa cantidad de dinero debe ser utilizada para el mantenimiento de las avenidas, carreteras y vías de todo el país.

“Entonces lo que se está es engañando al pueblo con estos préstamos, engañando a la población. Díganle que esos préstamos van a ir al fondo que tiene el Banco Central, 14 mil millones de dólares acumulados para la reelección del presidente Abinader. Díganle eso al país, que ese préstamo y me disculpa el BID y los demás organismos multilaterales no va a dejar ninguna impronta. Ustedes saben lo que es el mantenimiento vial, un bacheo, pintura y una señalización”, señaló.

Tobías Crespo dijo no entender como el gobierno incapaz del Partido Revolucionario Moderno, tiene que buscar un préstamo de 8 mil millones de pesos para bachear las calles, lo cual es importante y necesario, sin embargo, recordó que la ley 63-17, establece de donde el Estado percibe el dinero para realizar esos trabajos, a fin de prevenir la catástrofe de las recientes lluvias, que produjeron unas 30 muertes, miles de hogares afectados y otros daños materiales.

“Pero si nos vamos al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) que es competente, pero incompetente para hacer ese trabajo, por eso ocurrió el derrumbe del paso a desnivel de la Avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, donde murieron nueve personas, y todo por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, aunque ellos quieran decir otra cosa. Es la pura verdad fue por falta de mantenimiento menor y mayor”, puntualizó.

El vocero de los congresistas de la principal organización opositora del país, recordó que el año pasado también se aprobaron 44 mil millones de pesos en préstamos para la terminación de 722 escuelas, y no han concluida ni 20. Para construir 17 hospitales, dos unidades de atención primaria y cuatro carreteras, pero no se ha sabido nada de estas obras.

“Esos préstamos han ido a paraísos fiscales. Se han ido a nómina y a supuestas pensiones solidarias. En este presupuesto para el año 2023, oiga pueblo dominicano, hay un aumento en la nómina de 70 mil millones de pesos para los compañeros y compañeritos del PRM. Para eso son los préstamos. Para la reelección, para abultar la nómina. No se va hacer ningún bacheo con ese dinero, y se lo decimos de manera responsable, porque estamos en los barrios y no vemos nada de eso, de lo contrario no se hubiesen inundados con las recientes lluvias caídas”, indicó.