Diputados dicen “no es momento” para una reforma a la Constitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios diputados y diputadas coincidieron este martes en afirmar que el actual no es el mejor momento para reformar la Constitución de la República, ni tampoco para unificar las Cámaras Legislativas, ya que esta última es una decisión del pueblo.

Los legisladores dijeron estar sorprendidos ante la propuesta del Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, de unificar las cámaras legislativas, señalando que “su idea” podría estar dirigida a otro objetivo, como es abrirle paso a la reelección del Presidente Danilo Medina.

Los congresistas, al ser cuestionados sobre la propuesta, señalan que la República Dominicana debe continuar con sus dos cámaras: Senado y Cámara de Diputados.

“No es momento oportuno para hablar de unir las Cámaras Legislativas; entendemos que cada pleno se maneja con independencia, eso debe ser previo acuerdo; creo que hay funcionario que deben ocuparse de otra cosa, parece que a ciertos funcionarios le está sobrando tiempo para plantear “torpezas”, opinó Bernardo Colón, de la provincia Santiago.

El vocero del Bloque de diputados PLD, Gustavo Sánchez: “lamento disentir de Ventura Camejo, ya que “él no es la persona llamada hacer modificación de la Constitución en estos momentos”. “Si está llamando a reducir a una sola cámara el Congreso, estamos diciendo que modifiquemos la Constitución. ¿Qué quiere Ventura Camejo?, se preguntó.

Olfalida Almonte, de la provincia Espaillat, también rechaza la unificación cameral. ”Yo no estoy de acuerdo, el Parlamento en RD es bicameral, y esa decisión no se da de un día para otro, no es tiempo de hablar de eso”.

Isabel de La Cruz dice que “esa decisión deberá ser por consenso del pueblo, no es momento para reformar y eliminar una de las cámaras”.

El vocero del PRSC, Máximo Castro Silverio, afirma hay una estrategia del partido de gobierno, para dejar de lado a la Ley de Partidos Políticos.

Agregó que “para plantear la unificación de las dos cámaras legislativas tiene que existir un consenso de la clase política”.

“Eso no es una necesidad del país, puede ser una estrategia para montar otra propuesta que puede estar combinada con la de Ramón Ventura Camejo. Pudiera ser una estrategia tejida para colocar aspiraciones que tienen algunos funcionarios”, agregó.

Radhamés Camacho dijo estar de acuerdo con dos cámaras, “porque tenemos un país resultado de una lucha democrática muy intensa”.

“Tú no puede quitarle acción a los actores, se atomiza la democracia, desde nuestros orígenes tenemos un Congreso con dos cámaras”, precisó.

Víctor Ariza, diputado por Santiago, dijo ese es un aspecto constitucional que amerita consenso político, socializar con la sociedad, pero sobre todo con los partidos políticos para que la Constitución “no sea tocada antojadizamente”.

El planteamiento de unificación de ambas cámaras “tiene asidero”, pero esa idea conlleva una reforma constitucional, aclaró Aza, reiterando que cuando se trata de modificación debe estar basada en un gran pacto político.

Rafael Alburquerque dijo “hablar de unificar las cámaras, es plantear una reforma constitución, y se reformara para un solo aspecto, o habrá algo más, es muy delicado ese asunto, no puede ser sin criterio definido del por qué y para que, ya eso esconde muchas cosas”.

El diputado del exterior, Marcos Cross, está de acuerdo en que haya una sola cámara, porque habría más democracia en la aprobación de los proyectos de leyes. No obstante, aclara no están dadas las condiciones para en este momento para reformar la Carta Magna.

“”Ella no puede ser un pedazo de papel que la cortamos cuando queramos”, indicó.

De forma peyorativa, el presidente del Frente Amplio y diputado Fidel Santana dice: ”todo eso es fuego artificiales, distracción, ” como parte de una estrategia del Poder Ejecutivo “para encontrar algún pretexto que lo lleve a la modificación constitucional, y por tanto a la reelección.

Ginette Bournigal, de Puerto Plata: “si tuviésemos un buen comportamiento nadie estuviera hablando de unificar las cámaras”. “Aquí todo se lleva a reformar la Constitución, necesitamos ganarnos el respeto de la ciudadanía, en torno al hackeo dijo es una falta de respeto”, dijo.

El diputado reformista Pedro Botello dijo que la reelección es inminente, no es una primicia, y afirma “el gobierno está orquestando todo para imponer la reelección”.

