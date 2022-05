Diputados concluyen interrogatorio a Chú Vásquez fijando mesa permanente de reforma policial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión permanente de Interior y Policía concluyó este lunes el interrogatorio al ministro de esa cartera, Jesús -Chú- Vásquez Martínez y, al finalizar, los legisladores acordaron establecer una mesa permanente para debatir los avances de la reforma policial.

Aunque originalmente la convocatoria estaba dirigida al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, el ministro Vásquez Martínez calificó el encuentro con los diputados como “maravilloso” y reiteró que varios comisionados de la reforma policial asistirán regularmente al Congreso Nacional para dar respuestas a los legisladores sobre el proceso e implementación de los cambios en la Policía.

Tras más de cuatro horas de preguntas y respuestas a puertas cerradas, el presidente de la comisión de Interior y Policía, diputado Carlos Sánchez, expresó que “aún faltan cosas por hablar” y que por eso se dejó abierta la mesa de debates para que los legisladores se reúnan regularmente con los propulsores de la reforma policial y así estudiar sus planteamientos.

Sánchez explicó que la mesa permanente que quedó acordada estará integrada por los diputados miembros de la comisión que él dirige, pero puntualizó que cualquier otro congresista puede asistir a los encuentros aunque no pertenezca al equipo designado.

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acotó que la comisión que dirige está confirmada por legisladores de todos los partidos políticos, por lo que manifestó que el equipo es un grupo consensuado y democrático, lo que “demuestra que hay una participación activa”.

Sobre la ausencia del director de la Policía al encuentro, el diputado Sánchez explicó que el agente envió las excusas debidas y sostuvo que los legisladores lo citaron desde antes que sucedieran los hechos violentos en los cuarteles, por lo que atribuyó a “una coincidencia” su convocatoria para este lunes en medio de las críticas a la Policía por la muerte de David de los Santos.

“Él (Then) no ha dicho que no va a venir. Si tiene que venir, vendrá; ahora vino el ministro Chú que tiene la capacidad legal y constitucional para representar a la Policía y dio las explicaciones necesarias”, subrayó el legislador.

De su lado, Vásquez Martínez expresó que “hay un ánimo positivo” en el Congreso Nacional para que se avance en la reforma policial y agregó que el tema es nacional, por lo que debe incluir a todos los sectores partidarios que convergen en el Poder Legislativo.

En ese sentido, dijo que Interior y Policía debe solicitar la colaboración de los diputados para la reforma policial y para otros temas de interés nacional ya que, como dijo, los tópicos de seguridad nacional contienen aspectos fundamentales que deben ser debatidos en el Congreso Nacional.

