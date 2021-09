Diputados aprueban préstamo de $80 millones de dólares para proyectos de agricultura.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este martes, en única lectura, un contrato de préstamo de US$80 millones que serán utilizados para financiar programas de agricultura resiliente y gestión integrada de recursos hidricos.

Este préstamo pertenece a un contrato que será rubricado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el país para impulsar programas que buscan ser implementados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y su Carta Enmienda, del 8 de julio de 2021.

En su motivación para solicitar el préstamo al Congresi Nacional, el presidente Luis Abinader indicó que el objetivo general del proyecto es contribuir con el mejoramiento sostenible de la administración del paisaje y acceso al suministro de agua y servicios sanitarios en cuencas hidrográficas específicas.

Antes de aprobar el préstamo, como se ha hecho costumbre cuando se aprueban préstamos, los legisladores de la oposición tomaron varios turnos de ponencia para rechazar el contrato de endeudamiento.

Los representantes de la Fuerza del Pueblo tomaron un turno para reiterar que no volverán a votar por ningún otro préstamo en la Cámara de Diputados ya que, según manifestaron, los empréstitos no han detallado sus objetivos reales, por lo que se negaron a levantar la mano a favor de los endeudamientos.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) representado en la Cámara de Diputados, también expresó su renuencia a aprobar los préstamos diciendo que la militancia morada no está opuesta a las deudas, sino a la finalidad de las mismas.

A través de su vocero, el diputado Gustavo Sánchez, el PLD expresó que el gobierno del PRM no ha podido mostrar obras concretas a pesar de haber tenido en sus manos millones de dólares provenientes de los préstamos, por lo que reiteraron que no votarán por otro contrato que llegue al Congreso Nacional si éste no cuenta con algún sustento que los convenza.

El préstamo devengará intereses que serán pagaderos semestralmente por la República Dominicana, con una tasa de interés basada en LIBOR, que es una tasa de interés determinada por las tasas de los bancos que participan en el mercado de Londres, a seis meses más el margen variable del préstamo BIRF.

En total el Estado dominicano realizará 42 pagos en las dos fechas antes indicadas que tendrán un porcentaje del monto principal total del préstamo pagadero en cada fecha de pago principal.

El Ministro de Hacienda será el representante del prestatario quien, entre otras cosas, puede acordar la modificación de las disposiciones del presente Contrato en nombre del prestatario, a través del intercambio de cartas (salvo que el prestatario y el Banco determinen otra cosa).

