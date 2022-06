Diputados aprueban ley de urgencia para crear nueva provincia Matías Ramón Mella

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó este martes de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que crea la nueva provincia Matías Ramón Mella, una iniciativa del diputado perremeísta César Santiago (Tonty) Rutinel.

Antes de aprobar el proyecto, los diputados acogieron un informe favorable que fue respaldado y firmado por todos los legisladores que conforman la comisión de asuntos municipales, un equipo de congresistas que tuvo a su cargo el estudio de la nueva ley para crear la provincia.

En tal sentido, el vicepresidente de la comisión de asuntos municipales de la Cámara de Diputados, legislador Elías Matos, dijo que todos los miembros del equipo que dirige “abrazaron esta causa” y estudiaron el proyecto entendiendo que el mismo llegará para reducir “el desorden” en la demarcación del Gran Santo Domingo.

De su lado, el proponente del proyecto, diputado César Santiago (Tonty) Rutinel, aclaró que la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella está enmarcada en la Constitución ya que la Carta Magna dispone la instauración de un Distrito Nacional y varias provincias.

En ese orden, Rutinel explicó que para hacer un informe favorable del proyecto, los diputados realizaron varias vistas públicas en distintas zonas de Santo Domingo y agregó que en esas localidades también saludaron la pieza al entender que se reducirán las demarcaciones y contribuirá a la institucinalización.

Así como esos diputados, los legisladores Jesús Alberti, Ysabel De la Cruz, Betty Gerónimo, Diomedes Rojas, Miguel Bogaert, Ana María Peña y otros de distintos partidos políticos felicitaron la iniciativa y respaldaron la creación de una nueva provincia.

Con el escenario así, el proyecto del diputado Rutinel tuvo un apoyo avasallante en la Cámara Baja con pocas posibilidades de ser rechazado ya que solo unos cuantos legisladores se opusieron a la iniciativa.

Según el proyecto de ley el municipio cabecera de la provincia Matías Ramón Mella será Santo Domingo Oeste, donde la gobernación provincial tendrá asiento.

Mientras que en el artículo 4, la nueva demarcación estará conformada, además de Santo Domingo Oeste, por los municipios Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brand, con sus distritos municipales. En tanto, que los límites de esa provincia serían al norte, provincia Monte Plata; al sur, por el Distrito Nacional y el Mar Caribe; al Este, río Ozama y al Oeste, provincia San Cristóbal.

Mientras que los límites de la provincia Santo Domingo serían: al norte, provincia Monte Plata; al sur, el mar Caribe; al Este, provincia San Pedro de Macorís y al oeste, río Ozama.

El proyecto de ley modificaría las leyes No. 163-01, que crea la provincia Santo Domingo y modifica la ley No. 5220 sobre división territorial del país. Además, reformaría la ley No. 64-05, que elevó a la categoría de municipios a Los Alcarrizos y Pedro Brand.

