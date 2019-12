Diputados aprueban en primera lectura proyecto de Seguridad Perimetral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Perimetral.

Luego de un amplio debate por parte de los diputados de las diferentes bancadas, la iniciativa del diputado José Laluz fue aprobada y primera lectura y devuelta a la comisión para profundizar su estudio.

La pieza tiene como objeto crear el Sistema Nacional de Seguridad Perimetral (SNSP), que integrará y gestionará con criterios de descentralización, eficiencia, prevención, transparencia y autoridad, todas las políticas y recursos de seguridad pública, disponibles en el ordenamiento legal dominicano, sobre la base de una administración territorial perimetral.

Los diputados aprobaron en segunda lectura los proyectos de Protección y Promoción de la Lactancia Materna y el que regula el Sistema Correccional de la República Dominicana.

El proyecto sobre la Protección y promoción de la Lactancia Materna, de la autoría de la diputada Juana Vicente, tiene por objeto fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños.

La misma fue declarada prioridad nacional para proporcionarles una nutrición segura y suficiente; así como regular la comercialización de todo alimento que sea utilizado en niños, niñas, mujeres gestantes y en período de lactancia.

En tanto que el proyecto que regula el Sistema Correccional de la República Dominicana, del diputado Víctor Suárez, tiene por objeto la protección de la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad;

Además : la reducción de las consecuencias negativas de su estado, proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre, y evitando con ello la reincidencia.

Dicha ley crea Consejo Nacional Consultivo de Servicios Penitenciarios y Correccionales (CNCSPC), el cual funge como órgano asesor y de consulta de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Los diputados en la sesión de este miércoles aprobaron además una resolución que solicita al presidente Danilo Medina, la construcción de un polideportivo en la instalación de la Liga Deportiva Estrella, distrito municipal Canabacoa, El Puñal, provincia Santiago, del diputado Víctor Fadul.

De igual forma aprobaron en única lectura una resolución que solicita al presidente Danilo Medina, instruir al Ministerio de Deportes la terminación del Club Cultural y Deportivo Los Ríos, Inc., en el Distrito Nacional, de la diputada Ceila Licelot Encarnación Minyety.

Otros proyectos

También en la sesión de este miércoles fue refrendado con el voto favorable un proyecto que autoriza al Banco de Reservas a financiar hasta un monto no mayor de RD$1, 200,000.00 distribuidos entre los organismos del sector público descentralizado y autónomo no financieros, las empresas públicas no financieras, las instituciones de la seguridad social, así como los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional y las Juntas Municipales, para ser destinados al pago de navidad de sus empleados.

El proyecto que fue presentado por el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD,) Radhamés González , declarado de urgencia y aprobado en dos sesiones consecutivas con el apoyo de los diputados de las distintas bancadas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, al cerrar los trabajos de la sesión convocó nueva vez para este jueves a las 10 de la mañana.

