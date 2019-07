Diputados aprueban en primera lectura proyecto de Ley de Repatriación de Cadáveres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de Ley de Retorno Digno, Repatriación de Cadáveres y la creación de un Observatorio de Investigación de los Problemas del Dominicanos en el Exterior, de la autoría de Marcos Cross.

Este proyecto de ley se dispone la asistencia del Estado para la repatriación de cadáveres de dominicanos que fallecieren en el exterior, convirtiéndose el mismo en una preocupación colectiva de la diáspora que reside en el extranjero.

Asimismo, en uno de sus considerandos establece que los dominicanos que regresan a la República Dominicana de manera definitiva necesitan orientación, apoyo social, económico, asistencia sanitaria y garantías sociales que les permitan sentirse integrados en la sociedad, en los casos excepcionales donde se demuestre insolvencia económica.

El mismo había quedado sobre la mesa en dos ocasiones, pero fue conocido en la sesión de hoy martes y recibió el visto bueno de los diputados que al igual que Marcos Cross luchan por el beneficio de los dominicanos que están en otros países.

Fue ponderado por Marcos Cross, diputado de Ultramar-Europa, quien fue el ideólogo de este proyecto de ley, pero siempre recibió el respaldo de los legisladores del exterior y en el hemiciclo.

Cross dijo “este ha sido un gran día para las comunidades dominicanas en el exterior y agradezco a los diputados que me apoyaron en este proyecto”.

Explicó que diversos sectores de la diáspora dominicana en Europa reclamaban contantemente a los diputados de ultramar que el referido proyecto sea aprobado, pero por diversas circunstancias no había sido aprobado en el hemiciclo.

Destacó que este proyecto de ley está cargado de alta sensibilidad, porque los dominicanos los necesitan.

Marcos Cross recordó que cuando llegó en el 2012 al Congreso Nacional “se preocupó siempre en buscar una metodología que resuelva los problemas de ustedes a nivel universal, y sometí el proyecto de ley que crea el Instituto del Dominico en el Exterior, el 5 de octubre de este mismo año y fue aprobado a unanimidad el 26 de junio del 2015 en dos lecturas consecutivas”.

Asimismo, señaló que en el año 2016 sometió el proyecto de Ley de Retorno Digno, Repatriación de Cadáveres y la creación de un Observatorio de Investigación de los Problemas del Dominicanos en el Exterior, el cual se quedó fuera.

No obstante, detalló que un conjunto de diputados y diputadas del exterior y nacional lo acompañaron para formalizan un nuevo proyecto que daría solución a este problema y para que el instituto organice investigaciones de las dificultades que se puedan presentar en la comunidad dominicana residentes en el extranjero.

“Como pueden ver hemos estados realizando un trabajo titánico, arduo hasta el día de hoy, le prometí que no lo iba a defraudar, y no lo hice cuando fui cónsul general, que instaure un Seguro de Repatriación y que tomamos algunas decisiones que no permitió crecer en España y Europa, seguiremos trabajando por el bien de ustedes y de los dominicanos que residimos en el exterior”, dijo Marcos Cross.

Participaron en la creación de este nuevo proyecto de Ley de Retorno Digno, Repatriación de Cadáveres y la creación de un Observatorio de Investigación de los Problemas del Dominicanos en el Exterior, aprobado hoy, los diputados: Leivis Suriel, Annie Báez, entre otros.

Anuncios

Relacionado