Diputados aprueban cuarta prórroga de Estado de Emergencia por doce días más

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Tras una sesión de más de cinco horas, los diputados oficialistas y de oposición aprobaron este sábado, en única lectura, la resolución que autoriza al Poder Ejecutivo una cuarta prórroga de 12 días más al estado de emergencia nacional.

Para llegar a un acuerdo “razonable”, cada vocero de bloque debió llamar a los presidentes de sus respectivos partidos, para que autorizaran a sus legisladores a votar en favor de doce días y no 25, como había aprobado el Senado de la República, “por el bien del país”.

“Luego de un día difícil y un tranque, por el bien de la República”, dijo el vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, los diputados decidieron este sábado “modificar posiciones”, y lograr un “avenimiento” para salir del tranque y sancionar la pieza, a los fines de complacer la bancada peledeísta.

Corresponderá el próximo lunes a los senadores aprobar la presente modificación a la Resolución aprobada por los diputados de tan solo 12 días, y no 25 como lo había solicitado el presidente Danilo Medina.

La sesión de hoy inició con ataques por parte de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo, al considerar que las autoridades no han informado qué es lo que están haciendo durante el estado de emergencia.

“No hemos visto los resultados, ni la oportunidad de tener a mano la documentación de lo que el Gobierno ha estado haciendo con esta pandemia. No hemos visto a las autoridades tomar un rumbo definitivo para enfrentar un mal que todos los días está creciendo en el país”, dijo el diputado José Francisco ‘Bertico’ Santana.

Los ánimos se caldearon cuando el portavoz de la bancada del PRM, Alfredo Pacheco, le gritó al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, “usted no es el dueño de esta cámara, consulte a la sala”.

“Indudablemente que en esta situación de crisis la nación merece que la clase política llegue a un advenimiento, que no es acuerdo. No hay condiciones para alcanzar un acuerdo político para combatir la pandemia, pero para que no se diga que el PRM es un partido intransigente, vamos a aceptar la propuesta de 12 días más de estado de excepción”, dijo Pacheco.

Merán, un expeledeísta, que ahora milita en la FP, aseguró que el período de excepción es presuntamente aprovechado por el candidato presidencial oficialista para promover sus aspiraciones, mientras la oposición “está tranquila”.

Calificó de “inconsistente e incoherente” al Gobierno, por disponer la reapertura económica y por otro lado solicitar mantener el estado de emergencia.

“La bota nos la vamos a poner cuando llegue (al hemiciclo) el Presupuesto Complementario que viene en camino. Ese presupuesto tendrá que transparentar muchas partidas”, advirtió Merán.

Del lado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio , recordó que a la oposición se escucha y se aplasta, pero “cada quien llamó a quien le correspondía cedieron con esta responsabilidad.

“Nosotros llamamos a Quique Antún, quien estaba rebelde, dijo que por el bien del país aprobaran los doce días”.

Luego de un cuarto intermedio los diputados retornaron al hemiciclo y, tras ser asumida la propuesta de modificación presentada ante el pleno por el vocero Gustavo Sánchez, los legisladores de todos los partidos procedieron a votar por lo pactado, 12 días más al estado de emergencia.

La República Dominicana comenzó la semana pasada la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas y de las tiendas de calle, así como del transporte colectivo estatal, y el pasado lunes decidió adelantar la reapertura de las tiendas de los centros comerciales para permitir las compras en el Día de las Madres, que se celebra este domingo.

Los fallecidos en el país totalizan 498, mientras se reportaron 377 casos nuevos que elevan a 16,908 los casos confirmados, según informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.

