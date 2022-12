Diputados aprueban a unanimidad proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y uso de suelo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas, con modificaciones, el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano.

Los diputados lograron el consenso para fusionar dos proyectos de ley a través de una comisión bicameral que estudió las dos iniciativas, una del diputado Máximo Castro Silverio y otra de los senadores Félix Bautista y Ricardo de los Santos.

La iniciativa fue aprobada por los 97 diputados que estaban presentes en el hemiciclo.

La misma tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y el Uso del Suelo en los distintos niveles político-administrativos atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico y social.

Al sufrir algunas modificaciones al proyecto de ley, este vuelve al Senado de la República para conocer de las modificaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, previo a someter la pieza al pleno, informó que el proyecto de ley es un mandato constitucional, tras destacar la importancia de su aprobación.

Además, la Cámara de Diputados ratificó este lunes dos acuerdos aéreos firmados entre la República Dominicana y los gobiernos de la República Popular China y el otro con la República Oriental de Uruguay.

El acuerdo aéreo entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República Popular China fue suscrito en Beijing el 02 de noviembre del año 2018.

Este Acuerdo tiene por objeto, establecer servicios de transporte aéreo civil entre ambos países, reconociendo la importancia del transporte aéreo como medio de creación y fomento de la amistad, entendimiento y cooperación entre ambos pueblos, facilitando la expansión de oportunidades de transporte aéreo internacional

En tanto que, la resolución que ratifica el acuerdo aéreo entre el gobierno dominicano y el de la República Oriental de Uruguay fue suscrita el 12 de noviembre del año 2018.

Ambas iniciativas fueron refrendadas con el voto favorable por el Senado de la República, por lo que ahora pasan al Poder Ejecutivo para su ejecución.

Este acuerdo tiene como objeto reconocer a las partes los siguientes derechos:

a. El derecho de sobrevolar el territorio de la otra parte contratante;

b. El derecho de hacer escalas para fines no comerciales en dicho territorio.

c. El derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y carga o exclusivos de carga, entre los territorios de las partes y entre el territorio de la parte contratante y cualquier tercer país, a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios, cuando se trate de vuelos exclusivos de carga, no comprender ningún punto del territorio de la parte que designa la línea aérea, sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado.

Otras iniciativas

En la sesión de este lunes los diputados aprobaron el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce en una primera entrega a grandes clubistas deportivos de la República Dominicana en ocasión del Día Nacional del Deporte.

La pieza legislativa, de la autoría del diputado Pedro Botello, en uno de sus considerandos establece que es propicio aprovechar la fecha del próximo siete de noviembre del año en curso, cuando se celebra en el país el Día Nacional del Deporte, para que una parte significativa de todo el movimiento clubistico y deportivo de la nación, reciba un merecido reconocimiento a su labor y sacrificio.

El primer grupo a reconocer con la entrega de un pergamino a los clubistas lo conforman:

1. Papi Pérez, Santiago de Los Caballeros.

2. Osiris Tejeda Cesse, Monseñor Nouel.

3. Bienvenido Matos Pérez, Provincia Barahona.

4. Leónidas Bautista, Distrito Nacional.

5. Torben Jáquez, Provincia Santo Domingo.

6. Leo Corporán, Distrito Nacional.

7. José Tejada Gómez, Provincia Santo Domingo.

8. Manuel Nin Matos, Diáspora Dominicana en Miami, EE. UU.

9. Ángel Mezcain, Diáspora Dominicana en

10. José Polanco, Diáspora Dominicana en

11. César Abreu Maracayo, Diáspora Dominicana en New Jersy, EE. UU.

12. Víctor Sánchez (Macuquin), Distrito Nacional.

13. Miguel Merejo, Distrito Nacional.

14. Francisco ‘Chico- Pérez, Distrito Nacional.

15. Pedro Pablo Díaz, Distrito Nacional.

16. Roberto Reyes Ramírez, Distrito Nacional.

17. Rafael Duquela Morales, Distrito Nacional.

18. Arturo Morales Espinal, La Romana.

19. Daniel Brea Simonó, La Romana.

20. Agustín Cortes Robles, Distrito Nacional.

POST-MORTEM

1- Nelly Manuel Doñé.

2- Ruddy Zapata.

3- Danilo Aquino.

4- Alfredo Tejeda (Cayayo), Distrito Nacional

Fue declarado de urgencia y aprobado en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año “Día de las Mujeres de Febrero”.

La pieza es de la autoría de la diputada Magda Rodríguez y tiene por objeto reconocer a las heroínas y mártires de la Independencia Nacional y declarar el 20 de febrero de cada año como “Día de las Mujeres de Febrero”.

Mediante la pieza legislativa se declaran como heroínas y mártires de la Independencia Nacional a las mujeres citadas a continuación:

1) Josefa Antonia Pérez de la Paz (Chepita);

2) Ana Valverde;

3) María Baltasar De los Reyes;

4) María de las Angustias Villa;

5) María Trinidad Sánchez;

6) María de la Concepción Bona;

7) Manuela Diez;

8) Rosa Duarte y Diez;

9) Juana de la Merced Trinidad (Juana Saltitopa);

10) Filomena Gómez;

11) Rosa Months de Duverge;

12) Froilana Febles;

13) Petronila Abreu y Delgado;

14) Rosa Bastardo;

15) María de Jesús Pina;

16) Micaela Antonia de Rivera.

También los diputados declararon de urgencia y convirtieron en ley el proyecto que declara el Caballo de Paso Higüeyano, raza nacional de la República Dominicana.

La iniciativa de la autoría del senador Virgilio Cedano tiene por objeto declarar el Caballo de Paso Higüeyano como Raza Nacional de la República Dominicana, con la finalidad de exaltar la existencia, salvaguardar la genética y proteger el desarrollo del Caballo de Paso Higüeyano.

Otras iniciativas

Los diputados convirtieron en ley el proyecto que agrega el artículo 3 a la Ley No.264-97, del 30 de noviembre de 1997, que declara el 14 de junio de cada año como “Día de la Raza Inmortal”.

La iniciativa ya aprobada en el Senado de la autoría del senador Ramón Antonio Pimentel Gómez tiene por objeto preservar la memoria histórica y honrar a los 198 expedicionarios que desembarcaron los días 14 y 20 de junio de 1959, en Constanza, Maimón y Estero Hondo, mediante la adición del artículo 3 a la Ley núm. 264-97, del 30 de noviembre de 1997, que declara el 14 de junio de cada año como “Día de la Raza Inmortal”.

El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco al cerrar los trabajos legislativos en sesión extraordinaria que tuvo una duración de aproximadamente cinco horas, convocó a los colegas diputados y diputadas a sesionar el próximo 28 del presente mes a las 11 de la mañana.

