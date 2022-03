Diputados analizan con Finjus propuestas de reforma a Ley Electoral y de Partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de la Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados recibió hoy al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, para escuchar sus criterios sobre las propuestas de reforma a la Ley Electoral y la creación de un Código Electoral, la primera de la Junta Central Electoral (JCE) y la segunda, de la autoría de los diputados Miguel Bogaert y Miguel de los Santos.

Al iniciar la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Elías Wessin Chávez, dijo que el reclamo de un Código Electoral no es solo de los diputados proponentes, sino que una gran parte de la sociedad está demandando la aprobación de una legislación que refunda en un solo documento todas las normas que están dispersas y que traten sobre el tema electoral y los partidos políticos.

Chávez puso como ejemplo que, en el diálogo nacional, el propio presidente Luis Abinader se pronunció al respecto, comprometiéndose a apoyar la aprobación de un Código Electoral.

Servio Tulio

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, presentó por escrito una serie de observaciones al proyecto de ley de la JCE, especialmente en lo referente a la parte técnica, y dijo que la parte política se la dejaba a los legisladores, que son los políticos.

Entre las observaciones hechas por Finjus están lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, de la cual dijo que el proyecto de modificación tiene una disminución excesiva del financiamiento, explicando que, si bien es cierto que en la actual Ley de partido el tope es muy alto, el proyecto de modificación se va al extremo.

También, critica la propuesta del castigo al transfuguismo, explicando que representa una violación a los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución del 2010.

En el caso de los debates electorales, Castaño Guzmán dice, “tú no puedes condicionar a un candidato a que se someta a un debate para que un partido pueda llevarlo como candidato, tú puedes regular los debates, y aquel que no participe en ellos bueno que pague el peso político, pero no se puede obligar”.

Dijo que la propuesta de la JCE no regula los medios electrónicos, que son los más usados para promover y promocionar las figuras políticas, y que si no se regulan puede causar muchos problemas al proceso electoral.

Sobre los requisitos para el reconocimiento de movimientos y agrupaciones políticas, dijo que en el proyecto de modificación la junta establece unos plazos que podrían afectar a movimientos y partidos ya reconocidos.

Sobre el voto preferencial, dijo que Finjus no ha fijado posición porque es un tema político, y que le ha dejado ese tema a los políticos.

El presidente de la Comisión, Elías Wessin Chávez, propuso aplicar una medida salomónica entre el voto preferencial y la lista cerrada, que sería la aplicación de un híbrido que consistiría que se escojan 28 legisladores por el método de lista cerrada en circunscripciones de cuatro o más diputados y 150 bajo el voto preferencial.

“Es una idea que lanzo para que la discutamos cuando estemos en ese tema, pero entiendo ahí estamos recogiendo los dos criterios y estamos avanzando en el tema de lo que quieren algunos sectores que quieren que todo sea por lista cerrada”, sostuvo.

Participaron los diputados Elías Wessin Chávez, Pedro Martínez, Nicolás Hidalgo, Lucrecia Santana Leyva, Amado Díaz, Ignacio Aracena, Nelson Marmolejos Gil, Ramón Mayobanex Martínez, Carlos García, Elías Báez, Damaris Vásquez, Radhamés Camacho, Mateo Espaillat, Dulce Quiñonez y Juan José Rojas.-

