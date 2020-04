Diputado ultramar critica Gobierno ante dificultades para acceso a pruebas de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El diputado de Fuerza del Pueblo (FP) en ultramar, Alfredo Rodríguez Azcona, criticó este miércoles lo que califica el deficiente manejo del Gobierno ante la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, añadiendo que se ha hecho imposible a la población general hacerse las pruebas debido a su alto costo, la falta de personal y la exclusión.

“Hasta nosotros los diputados tenemos que esperar entre 8 y 10 días para una respuesta sobre las pruebas”, denunció el legislador.

Rodríguez, dijo que no le gusta criticar en tiempos de emergencias, pero sostiene que hay que reconocer que el Gobierno no está haciendo lo que debe hacer ante la crisis de salud ni cumpliendo con el pueblo.

“Hay diputados que se han cansado de llamar para ser sometidos a la prueba y nadie les responde”, añadió.

“Parece que los únicos que pueden conseguir la prueba son quienes pueden pagar los $5 mil pesos que se están cobrando por el examen”, añade.

El legislador, señala que es responsabilidad del Gobierno detener esa situación, porque se puede estar contagiado asintomáticamente, pero si no se hace la prueba, nadie sabe que está contagiado con el virus.

“Si no le hace la prueba a la población, entonces, ¿cómo se puede detener la propagación del virus?”, expresó el diputado pidiendo al Gobierno que todo lo que se necesite para detener el contagio cada vez más creciente en el país, debe ser gratis para quienes necesiten las atenciones.

“El Gobierno no está haciendo lo necesario y tiene mucha deficiencia, el virus le da a cualquiera y un pobre no puede pagar $5 mil pesos y el estado tiene la obligación de atender a todo el mundo. Estamos en una situación crítica en la República Dominicana, porque el Gobierno no atacó el virus con la rapidez que tenía que atacarlo”, añadió el legislador opositor.

