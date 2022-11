Diputado solicita a Interior y Policía dejar trabajar a comerciantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Henríquez, ve sin sentido la disposición del Ministerio de Interior y Policía de prohibir el expendio de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo.

“Ese no es el problema, somos un municipio de gente trabajadora y queremos que el ministro Jesús (Chú) Vásquez deje a los comerciantes y a los empresarios trabajar en Santo Domingo Este”, sostuvo el congresista quien representa esa comunidad en la Cámara Baja.

Dijo que si el problema son las bebidas alcohólicas, entonces cerremos las fábricas, comentó tras insistir en lo absurdo de unas prohibiciones en una demarcación y en otra no.

El legislador del PLD expresó que si el ministro de Interior se dejó doblar el pulso de la delincuencia, que pague con otro la cuaba o que renuncie, dijo Henríquez al resaltar el daño al comercio de una medida unilateral.

Indicó que los dueños de bares y restaurantes se quejaron de la disposición del Ministerio de Interior y Policía, que establece la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas después de las 12 de la noche en los municipios de la provincia Santo Domingo.

Por otro lado, el legislador del PLD se refirió al Censo que inició este jueves en todo el territorio nacional y dijo que el mismo beneficiaría al país por lo que todos deben participar en el mismo.

“Como legislador tengo que actuar con coherencia, con lo que creo que conviene al país, no a ningún partido político en particular y es que nosotros apoyemos el Censo. Yo estaré esperando que me vayan a censar para dar con gusto todas las informaciones que ese personal vaya a requerir a mi casa y promuevo a que Santo Domingo Este se canse y que las autoridades tomen en cuenta el tema de la seguridad, si es que le preocupa a alguna gente”, explicó.

Aseguró que deben tomar en cuenta la efectividad del levantamiento de la información, pero nosotros tenemos que apostar a que en la República Dominicana no politicemos todos los temas: “El Censo es una política de Estado, lo necesitamos y nosotros como PLD nunca hemos politizado los temas”, aseguró.

