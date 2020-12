Diputado Rubén Maldonado asegura tarjetas navideñas no son viables

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Rubén Maldonado, manifestó este martes que la entrega de tarjetas navideñas no es un recurso sostenible ni viable, puesto que presenta errores sobre quienes pueden tenerla.

Durante una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, el expresidente de la Cámara de Diputados sostuvo que “lo que pasa con la tarjetita es que tiene mucha dificultad. Para que esté habilitada, se requiere que la persona no tenga ningún nivel de ingreso estatal del gobierno”.

“Particularmente, a mi no me gusta la tarjeta. No me gusta. Respeto la actitud del gobierno, pero no la veo viable ni práctica para su uso”, agregó.

Maldonado indicó que la tarjeta debería ser entregada a quienes obtengan las ayudas del Gobierno, puesto que hay parte de la población que tiene como entrada esa ayuda.

Asimismo, el legislador reconoció que las cajas navideñas eran obsoletas y no eran adecuadas ante la pandemia.

El pasado 7 de diciembre, el Gobierno presentó el nuevo bono navideño, de 1,500 pesos por persona, que sustituirá a las cajas de comida que se entregaban tradicionalmente a los ciudadanos de bajos ingresos.

El bono navideño será entregado a un millón de dominicanos, aproximadamente, a través de una tarjeta de pago que podrá ser usada para hacer compras en cerca de 7,000 establecimientos, entre almacenes, colmados y supermercados de todo el país, según dijo el presidente Luis Abinader en una ceremonia en el Palacio Nacional.