Diputado Rubén Luna aclara no pidió nada a cambio de su apoyo al PRM y Abinader

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El diputado de ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos, Rubén Luna, aclaró en respuesta a versiones esparcidas en la diáspora y las redes sociales, que no pidió en absoluto, para apoyar al PRM y su candidato presidencial Luis Abinader, tras juramentarse en la oposición días después de renunciar del PRD.

Luna, dijo que su respaldo a Abinader y al PRM, fue patriótico e incondicional y solo busca sumarse a la lucha para sacar al PLD y sus aliados definitivamente del poder.

“En ningún momento, y lo puedo jurar, le pedimos nada a Abinader para darle nuestro apoyo y mucho menos que me asumieran como candidato a diputado para reelegirme el 17 de mayo”, añadió el legislador.

“De ninguna manera iba yo a quitarles las oportunidades a los aspirantes a diputados del PRM, que llevan décadas militando en ese partido”, dijo Luna.

“Eso no es correcto, porque sería injusto de mi parte quitarles a los que ya están elegidos como candidatos a diputados del PRM, la oportunidad. No se le propuse al presidente Luis Abinader ni nunca estuvo en mi mente hacerlo”, explicó Luna.

Detalló que hubo negociaciones diferentes, pero no para mantener su candidatura a diputado por el PRM en el exterior.

“No lo haría nunca. Es un apoyo incondicional y no importa lo que me cueste trabajar con el candidato presidencial Luis Abinader, personalmente, estoy dispuesto e integrado en el partido que me abrió la puerta, el PRM, con todos mis hermanos que me estaban esperando en ese partido”, precisó.

“Pero nunca jamás estuvo en mi mente proponer quitarles las candidaturas a esos dos aspirantes, una que es mi amiga Iris Familia”, agregó.

Luna anunció que el 16 de agosto de este año cesará como diputado de diputado de ultramar, porque no está aspirando a nada.

“Estaré trabajando muy de cerca en el Gobierno con el presidente Luis Abinader, pero no seré candidato a diputado en esta contienda de mayo”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que los resultados de las elecciones municipales del domingo 15 de marzo, es un preludio de la otra barrida que va a ocurrir en mayo contra el PLD.

“Gracias al trabajo que estamos haciendo, tirado calle al medio, juramentando grupos peledeístas y perredeístas, integrándose al PRM, eso sí es cierto, que estoy trabajando en eso”, añadió.

