Diputado PRM: muro solo servirá para aumentar peaje ilegal que pagan haitianos en frontera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, sostuvo este jueves que el muro fronterizo que construye el Gobierno dominicano “sólo servirá” para aumentar el precio de los peajes ilegales que pagan los haitianos para cruzar a República Dominicana.

El diputado Díaz expresó que la problemática más latente del cruce ilegal de haitianos la encabezan los guardias que resguardan la frontera, que a su parecer, son unos “indignos y antipatriotas” que buscarán encarecer los peajes que pagan los haitianos cuando el muro esté listo.

“Siempre he dicho que el único obstáculo que tiene un haitiano para no cruzar a RD es no tener la posibilidad de pagar el peaje”, afirmó Díaz al reiterar que el supuesto monto que pagan los inmigrantes será aumentado cuando exista el muro.

En ese sentido, dijo que los guardias encargados de proteger la frontera solo están en esa zona “para enriquecerse” y para permitir el acceso ilegal de haitianos a territorio nacional.

Es por esto que el legislador dijo que las buenas intenciones del presidente Luis Abinader, “se quedarán sólo en buenas intenciones” hasta que no se ejecute una reforma de los agentes que resguardan la frontera.

Una opinión similar expresó el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Socrates Pérez, quien manifestó que mientras un guardia devengue un sueldo de RD$10,000.00, la frontera “siempre estará descuidada.”

Pérez propuso que para un mejor control de la frontera, los guardias deben tener mejores remuneraciones, seguros de salud y vivienda que les permita comprometerse con su función protectora.

Otra solución fue ofrecida por la diputada peledeista María Mercedes Fernández, quien propuso que el Gobierno insista en buscar ayuda internacional para que así República Dominicana no asuma exclusivamente el tema migratorio y la crisis haitiana.

De su lado, el diputado fronterizo Héctor Féliz, representante de Pedernales, sugirió que en vez de levantarse un muro de concreto, se haga un muro tecnológico que permita que ambas naciones convivan en paz.

Féliz criticó la lentitud de los trabajos en el muro y agregó que la construcción solo arreció cuando fue supervisada por el presidente Abinader, pero que ahora se encuentra ralentizada.

Las expresiones y quejas de los diputados se ofrecieron tras las constantes críticas que recibió el tema migratorio en la última sesión del Senado, donde se denunció que el presidente “está siendo engañado” con el muro ya que “el mismo no servirá para contener” el paso ilegal de haitianos.

