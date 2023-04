Diputado Pirín pide sacar de los medios su presunta vinculación al caso Falcón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Héctor Féliz Féliz, pidió este jueves a los medios de comunicación dejar la constante mención de su nombre como uno de los supuestos implicados en la operación Falcón, debido a que se está atentando en contra su imagen, ya que entiende que ni la justicia nunca le ha citado.

“El caso mío está entre ustedes los del medio, porque yo no tengo problema con la justicia, a mi nunca me han llamado para nada”, afirmó el legislador.

Féliz Féliz, representante de Pedernales en la Cámara Alta, reiteró que aunque siempre ha estado a la disposición de la justicia para cuallquier investigación en torno al caso esta no le ha solicitado y en ese sentido, solicita a las autoridades que el caso se resuelva.

“Estoy a la disposición y yo quisiera que eso se resolviera para que cada vez que un medio quiera hablar del caso de los diputados, por lo menos el nombre de Pirin, se saque de ahí”, consideró.

Dijo también que desde que se refieren a la conducta de cualquier miembro del Congreso el primer nombre en mencionar “es el de Héctor”.

“Realmente es una situación que me ha estado comiendo y que me ha estado puyando con cuchillos de palo, cada vez que yo oigo que un medio mencione el nombre de Pirin (…) hacen dos años de eso y nunca me han llamado para nada”, manifestó.

El congresista se refirió en esos términos debido a que su nombre fue mencionado en el caso Falcón, aunque asegura que las autoridades nunca lo llamaron para investigarlo.

Por: Tania Frías

