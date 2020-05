Diputado Pedro Botello denuncia recibió amenaza de muerte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por provincia La Romana, Pedro Botello denunció este martes que está siendo amenazado de muerte y que su familia está siendo intimidada debido a sus últimos pronunciamientos a favor al proyecto de ley que busca devolver un 30% de las AFP a los trabajadores.

“He sido amenazado de muerte, mi familia está siendo intimidada y ayer bloquearon mi página de Facebook, pero no me van a callar, acuño las palabras de José Francisco Peña Gómez, cuando dijo: Porque si me topan la República Dominicana cojera fuego por los cuatro costados”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

Botello atribuyó las amenazas por estar a favor de que sea aprobada la ley que libera el 30 % de las AFP a favor de los trabajadores que ha sido tema de fuertes debates a favor y en contra, a raíz de la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, anunció que este martes a las 9:00 pm se dirigirá al país a través de sus redes sociales y varios canales de televisión con cobertura nacional, para hablar sobre “todas las amenazas e intimidaciones para abandonar la lucha y lo que está pasando en el Congreso con el proyecto de ley que libera el 30% AFP”.

