Diputado Orlando Jorge Villegas deposita declaración jurada de bienes ante Cámara de Cuentas

En el plazo establecido y de conformidad con la ley 311-14, he depositado en @camaracuentasrd mi declaración jurada de bienes. Aproveché la visita para saludar a don Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, con quien también intercambié algunas ideas sobre el fortalecimiento de nuestra legislación en materia de transparencia de los funcionarios publico. #UnNuevoCiclo. @unnuevociclord