Diputado Orlando Espinosa dice reforma constitucional haría más daño que bien y se llevaría marca PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia San Cristóbal, Orlando Espinosa, afirmó este jueves que una posible reforma constitucional, la cual habilitaría a Danilo Medina para repostularse por un nuevo período presidencial, causaría más daño que bien al pueblo dominicano y se llevaría la marca PLD.

“Atropellante es la aventura de embarcarse en una nueva reforma a la Constitución de la República Dominicana, que puede hacer más daño que bien”, manifestó el congresista al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario AM, espacio que se difunde por las plataformas digitales de El Nuevo Diario TV.

Manifestó que dicho proyecto, que consideró sin sentido y sin razón de ser, pudiera hacer más daño que bien porque dañaría la ejecutoria brillante del presidente Danilo Medina.

“Lo que le puede ocasionar a este país, como consecuencia, es una ingobernabilidad terrible donde todos nos vamos a lamentar. No es necesario hacerlo, eso se va a llevar la marca PLD”, enfatizó el legislador que ahora aspira a senador.

Afirmó que durante los 20 años de gobierno del PLD la estabilidad macroeconómica del país no ha bajado ni un punto, pero que ese historial se pondría en juego, en caso de una modificación a la Carta Magna.

“Yo no entiendo la razón por qué en el entorno del presidente de la República hay ese empecinamiento. Han cercado al presidente haciéndole creer que eso es una acción positiva, y no lo es”, argumentó.

Expresó que solo la intención de someter el proyecto de reforma mantiene al país sometido a una depresión nacional donde “hasta los niños están sufriendo de depresión” por la tensión que está generando.

Sobre acto de Leonel

El diputado del partido morado también se refirió al acto encabezado por Leonel Fernández ayer, resaltando que el expresidente marchó al Congreso Nacional junto a miles de simpatizantes, a pesar de las lluvias caídas en el Distrito Nacional.

“Ahí había un mar humano desafiando los elementos de la naturaleza para mantenerse erguidos, firmes, con un propósito”, destacó Espinosa.

Dijo que espera que las lluvias caídas se hayan llevado por los contenes ese maleficio que puede implicar una modificación a la Constitución.

Aspiraciones a senador

Espinosa aprovechó la entrevista para expresar las razones por las cuales inscribió su precandidatura senador por su provincia.

“Lo que me propongo ahora en el Senado es someter un proyecto de ley que convierta a mi provincia en el sexto polo turístico de República Dominicana”, manifestó el legislador antes de citar que se propuesta nace por el amor que le tiene a su provincia.

Agregó que la razón por la que decidió inscribir su precandidatura a senador por su provincia es porque desde la Cámara de Diputados no ha podido desarrollar las cosas que quiere implementar.

Afirmó que San Cristóbal es la provincia del país con mayor atractivo turístico, “aunque muchas personas no lo crean”.

En ese sentido, dijo que el atractivo turístico de esa demarcación no se recorre en tres días.

Tras ser cuestionado sobre por qué aún no se ha explotado ese potencial turístico, Espinosa dijo que esto se ha debido a que la provincia ha vivido a espalda de su realidad.

“La clase política, empresarial, social, la clase viva de nuestra provincia no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos”, expresó.

Entre los atractivos turísticos de la benemérita provincia, el diputado oficialista mencionó las presas Baldesia y Jigüey, así como el antiguo Ingenio río Haina, el primero del país, el Puerto de Haina, el segundo más importante del país, así como también la Laguna de Itabo, los Humedales de Nigua.

“Nigua es una cantera de turismo histórico inagotable, en Nigua se hizo el primer manicomio, el primer hospital para leprosos, la primera cárcel de tortura que tuvo este país, donde tuvo preso el profesor Juan Bosch y murió Eduardo Brito”, resaltó Espinosa antes de enfatizar en la importancia histórica que guarda su provincia.

Adelantó que su propuesta, que ya está terminada, lleva por nombre proyecto de ley que crea a San Cristóbal como el sexto polo turístico de la República Dominicana.

“No lo he sometido porque esta gestión legislativa está terminando y un proyecto así no se conoce en un año”, explicó el exgobernador de esa provincia, antes de citar que el Código Penal lleva 20 años en el Congreso y aún no ha sido modificado.

Dijo esperar que en el período 2020-2024 dicho proyecto, el cual dijo será muy arduo, sea aprobado.

