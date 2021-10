Diputado Omar Fernández dice la reforma policial luce interminable y eterna

Comparte esta noticia

ELNUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, dijo este jueves que es una realidad la inseguridad ciudadana que azota al país ya que ha tenido acceso a encuestas recientes que indican que la población dominicana tiene miedo a la hora de ver a las autoridades policiales, dato que el legislador consideró alarmante y preocupante.

Fernández de igual forma indicó que se conformó una comisión para la reforma policial integrada por personas que gozan de cierta credibilidad pero desconoce su expertos en temas de seguridad ciudadana.

“Una vez me levante y alce la voz en el Congreso donde pedí que nos incluyan a los Diputados como cuerpo legislativo porque al final somos lo que aprobamos o no los cambios que se le pueden hacer a la ley pero no nos tomaron en cuenta. Apelo a la sensatez y todavía estamos a tiempo para que nos incluya en eso debate, debates que no sabemos cómo van porque nunca nos pasa un balance sobre nada de lo que se discute”, indicó.

Las declaraciones del diputado Fernández fueron emitidas durante una entrevista en el programa matutino Abriendo la Mañana, que se trasmite de lunes a viernes por Supercanal 33 bajo la conducción y producción de la periodista Lorena Herasme y la comunicadora Karen Serrata.

De igual forma, el legislador dijo que no quiere sonar optimista pero pasan los meses y cuando observamos una tragedia como lo ocurrido a Leslie Rosado y a los pastores de Villa Altagracia es que se recuerda la importancia de la reforma policial y no debe ser así.

Durante la entrevista Fernández también se refirió sobre su proyecto de ley a la modificación de la ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable ya que en el país se observan diariamente casos de maltratos, crueldad y negligencia constante hacia los animales.

”Viendo la ley encontramos serias deficiencia ya que carece de un reglamento para aplicación, una ley sin reglamento no puede aplicarse, carece de penas sustanciales importantes, por eso proponemos pena de hasta 3 años de prisión y una multa económica como también elevar el Departamento de Protección Animal del Ministerio Publico a Procuraduría Especializada que pueda contar con sus fiscales y que esos fiscales puedan instrumentar los casos”, dijo.

Enfatizó que es una realidad la inseguridad ciudadana que azota al país ya que ha tenido acceso a encuestas recientes que indican que la población dominicana tiene miedo a la hora de ver a las autoridades policiales, dato que el Diputado considero alarmante y preocupante.

Fernández de igual forma indicó que se conformó una comisión para la Reforma Policial integrada por personas que gozan de cierta credibilidad pero desconoce su expertis en temas de seguridad ciudadana.

”Una vez me levante y alce la voz en el Congreso donde pedí que nos incluyan a los Diputados como cuerpo legislativo porque al final somos lo que aprobamos o no los cambios que se le pueden hacer a la ley pero no nos tomaron en cuenta. Apelo a la sensatez y todavía estamos a tiempo para que nos incluya en eso debate, debates que no sabemos cómo van porque nunca nos pasa un balance sobre nada de lo que se discute”, indicó.

Relacionado