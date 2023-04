Diputado mexicano promueve anular elecciones donde intervenga la delincuencia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO. – Una iniciativa que busca la anulación de las elecciones en las que se confirme la intervención de la delincuencia organizada es impulsada por un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mediante un comunicado emitido este domingo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, señaló que actualmente «el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia en México».

«Se asesina a candidatos, se les amedrenta, se realizan atentados contra ellos e incluso se financian campañas electorales, desde hace varios sexenios», apuntó.

El diputado aseguró que muchos municipios del país «están pagando piso» y que el narcotráfico se adueña de las participaciones, «tiene información privilegiada y sabe cuándo llegan los recursos a los ayuntamientos y se apersonan».

Según organizaciones, los más recientes procesos electorales en México han sido impactados por la presencia del crimen organizado.

Además, encuestas entre el electorado participantes de los comicios de los últimos años creen que la delincuencia organizada pudo haber influido en la elección de algún candidato, de algún partido o que existiera algún tipo de financiamiento de su parte.

Moreira acusó que «no son pocos los territorios en donde la obra pública ya es concesionada a bandas delincuenciales, sobre todo del centro y occidente del país».

Y reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya tomado cartas en el asunto y no se pronuncie con firmeza sobre el tema.

«Las autoridades electorales hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico», señaló.

Además dijo que «esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar».

Moreira recordó que, de acuerdo con la consultora DataInt, en el proceso electoral de 2020-2021 fueron asesinados 32 aspirantes, precandidatos y candidatos, titulares o suplentes. Además, de que en las pasadas elecciones se registraron 782 hechos delictivos contra políticos y aspirantes.

Por ello, pidió a los legisladores discutir y votar pronto su propuesta, ya que, consideró, «hoy, el narcotráfico amenaza las elecciones».

Este domingo en el estado de Coahuila (norte), y mañana lunes 3 de abril en el Estado de México (centro), iniciaron las campañas electorales para las elecciones ordinarias del 4 junio en esos estados.

Tanto en Coahuila como en el Estado de México se elegirá al titular del Ejecutivo (Gobernador) y en el caso de la primera entidad se elegirán a los diputados que conformarán el nuevo Congreso del estado.

A las urnas están llamados casi 15 millones de votantes, 2,3 millones en Coahuila y 12,5 millones en el Estado de México.

