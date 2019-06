Diputado Marcos Cross responde a supuesta agresión registrada frente al Congreso Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El diputado Marcos Cross expresó este miércoles que es lamentable que compañeros diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el mero hecho de tener diferencias por el respeto a la Constitución “nos acusen de agresores, cuando los agredidos hemos sido nosotros los diputados de la Patria, opuestos a una nueva modificación de la Carta Magna”.

Agregó que lo que deben decir “los compañeros diputados es que cuando reaccionamos y le quitamos la macana a un policía, no a un Coronel, lo hicimos porque él nos propinó un macanazo en la espalda”.

Manifestó que no tienen porque aguantar agresiones físicas “cuando no estábamos protestando con agresividad, ni violentando ninguna normativa ni municipal, ni nacional, ejercíamos un derecho contemplado en la Constitución”.

“Cuando sostenemos al militar por la camisa, lo hicimos porque agredieron al joven con una macana en el brazo y con una pistola eléctrica en el cuello, el cual se movilizaba a nuestro lado”, argumentó el diputado de ultramar.

Enfatizó en que “todo mundo me conoce, no soy agresivo, llevo 7 años en el congreso y todos conocen mi accionar, pero estamos formados para reaccionar cuando se nos agrede. No permitiremos que nadie abuse de nosotros, ni de los que nos acompañen en esta lucha”.

Dijo qeu “si mis hermanos del PLD, llámese Secretario General o llámese cualquier diputado, nos quieren destacar como agresores, háganlo, porque ningunos de ustedes recibieron macanazos, ni bombas lacrimógenas en los pies”.

“Por mi patria y por la Constitución, así como por los principios en los que creo estoy dispuesto a jugármela. Respeten la constitución y evítense este tipo de acciones”.

