Diputado Manuel Díaz admite ha pagado para intervenir teléfono

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Díaz, afirmó este viernes que la intervención telefónica en República Dominicana es un negocio y admitió que él mismo ha pagado para realizar la práctica.

“Es un negocio eso. Se busca para legalizarla ante la justicia un sometimiento, pero de que nosotros sabemos, porque yo mismo lo he hecho, he mandado a intervenir teléfono pagando. Eso es un negocio y ustedes no son de Suiza”, respondió el representante de la provincia San Cristóbal.

Al ser cuestionado sobre la penalidad que existe sobre la intervención de teléfonos, el legislador dijo estar consciente de ello pero que en el país existen muchas instituciones y personas que se dedican a esa función.

“Sabemos que sí, pero cuando usted quiere saber una información aquí hay como 80 mil instituciones y personas que tienen de esos aparatos y no tienen que buscar autorización del juez”, manifestó el congresista danilista.

“Ustedes están alarmándose porque ustedes quieren, pero ustedes saben que eso aquí es un comercio, y lo saben que todos los dirigentes políticos y personalidades aquí lo tienen”, le dijo el legislador a los periodistas.

Las declaraciones de Díaz se producen un día después de que su colega Rubén Maldonado denunciara que su teléfono había sido intervenido tras filtrarse una conversación que sostuvo con el también diputado Henry Merán donde amenazaba con prenderlo fuego a la Cámara de Diputados si su presidente ordenaba la cancelación de empleados afines al sector que representa.

Anuncios

Relacionado