Diputado Levis Suriel asegura Leonel Fernández le ganará a Gonzalo Castillo con más de 65%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Diputado del Exterior por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Levis Suriel aseguró que el ex presidente de la República y precandidato Leonel Fernández ganará las primarias de esa organización política con más del 65% de los votos, el próximo 6 de octubre.

Suriel sostuvo que luego de más de siete años de haber dejado la presidencia, Fernández sigue siendo un perfilado líder político indiscutido que no tiene adversarios internos, ni externos, por su buena obra de gobierno durante sus tres mandatos.

“Hoy después de siete años fuera del poder Leonel Fernández se sigue perfilando como un líder indiscutido que no encuentra adversarios dentro, ni fuera de su partido, es el hijo predilecto del profesor Juan Bosch, y lo bautizó como una mina de oro y a su llegada al Palacio Nacional se inició una nueva etapa en la República Dominicana, montando el país en la modernidad, el progreso, el bienestar y la aplicación de políticas públicas de contenido social, en favor de la nación”, manifestó el legislador oficialista.

Dijo que ha venido recorriendo el país desde hace más de un año y que el sentir de la mayoría de los peledeistas y el pueblo Dominicano es esperar el 6 de octubre para depositar su voto por el ex presidente Leonel Fernández, “porque sus gestiones marcaron un antes y un después de su llegada al poder”.

El congresista y vocero de Leonel Fernández expresó que la mayoría de firmas encuestadoras dan amplia ventaja al presidente del PLD, frente al precandidato del Danilismo, el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo.

“Leonel está entre un 68% y un 64%, en la mayoría de encuestas serias, independientes que no ponen en juego su credibilidad, todos sabemos y estamos seguros que el compañero Leonel Fernández va a ganar las primarias, no soy mago, pero va a ganar por lo menos sobre un 65%, eso es un hecho, porque no hay manera de bajar eso de ahí apenas faltando menos de una semana, por más recursos que gasten y publicidad, ya este es un pueblo maduro políticamente, que sabe que no se le puede meter gato por liebre”, apuntó. .

Afirmó que las denuncias de supuesto uso y abuso de recursos del Estado para favorecer al precandidato de la corriente presidencial son conocidas por todo el país, pero que pese a esto no lograrán cambiar la realidad política.

