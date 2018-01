Diputado Levis Suriel afirma mayoría en PLD y población rechaza una reelección de Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Levis Suriel Gómez aseguró que la mayoría de la dirigencia de esa organización y el país rechazan otra reelección del presidente Danilo Medina, ya que sería un golpe a la Constitución.

Entrevistado por el periodista Vargavila Riverón en el programa “Frías y Calientes” , Suriel manifestó que el líder del PLD y el país para ser candidato presidencial en 2020 es el expresidente Leonel Fernández y advirtió que quienes traten de cerrarle el camino a lo interno del partido pagarán las consecuencias.

“Pisotear al leonelismo es difícil, pero quienes lo intenten pagarán las consecuencias, porque Leonel Fernández es un líder de marca y se ha hecho todo lo humanamente posible de manera irracional para borrarlo del mapa político nacional, pero hoy él está más presente que nunca y tratar de preparar un traje a la medida para imponer una reelección, todo eso se está diluyendo porque la gente nada más dice ruge el León”, declaró.

Calificó de penoso, desafortunado y desacertado el planteamiento de su compañero de partido y senador oficialista por la provincia Maria Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, de que se revise el artículo 124 de la Constitución que permite la reelección presidencial una vez y el nunca jamás.

“Es penoso porque usted como legislador en vez de ponerse a dar declaraciones en ese sentido, debería pensar lo que le va a venir, estamos ante un pueblo y cuando su propio partido, nuestro partido, la inmensa mayoría del PLD y del pueblo Dominicano rechaza la reelección de Danilo Medina, eso no quiere decir que no queremos a Danilo, ni que lo está haciendo mal, él lo está haciendo bien, pero es que el pueblo no quiere que se le hablé de repostulación”, manifestó.

Dijo que a pesar de que hay muchos funcionarios del gobierno que están “borrachos y envilecidos de poder”, el Partido Morado ha demostrado y seguirá demostrando que pueden convivir y ponerse de acuerdo para retener el poder más allá del 2020.

LEY PARTIDOS

En otro orden, expresó que los intereses que se mueven a lo interno de las organizaciones partidarias han hecho difícil la aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, sin embargo sostuvo que nunca se había avanzado como hasta ahora en el proceso de discusión para aprobar la iniciativa legislativa.

Precisó que los partidos políticos no soportan seguir caminando sin regularse en la República Dominicana, por lo que auguró que la pieza será aprobada en la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero próximo.

Relacionado