Diputado Laluz: Danilo-Leonel no deben dejar al PLD hecho un “cascarón”, “urge un mediador”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El diputado José Laluz sugirió al presidente Danilo Medina y expresidente Leonel Fernández “ser más prudente, no seguir un pleito personal, sentarse a dialogar para evitar dejar un “cascaron de partido” a sus militantes”.

Ante el agudo enfrentamiento, el diputado Laluz advirtió que a la sociedad, “no le conviene la división del Partido de la Liberación Dominicana porque se perdería la estabilidad en el país”.

Es por ello, que Laluz, clamó porque aparezca un “mediador” del sector religioso, empresarial, económico, comunitario que “lo siente a ambos a llegar a un entendimiento”.

“Yo diría que están pulsando por el poder más allá de lo prudente porque no se sienten amenazados por una real oposición, creo que una división del PLD puede afectar la sociedad, por eso mi llamado a que se sienten en la mesa de la negociación”, expresó el congresista.

“No quiero que ni Danilo ni Leonel, en su lucha nos dejen un cascaron de partido”, sostuvo ante más de 600 jóvenes el diputado peledeísta durante una conferencia sobre los avances tecnológicos”, dijo dirigente del PLD.

Reiteró la importancia de una mediación de tercero,” me sumaría a esos esfuerzos”, tras aclarar que no responde a ninguno de los dos grupos, pero admite están divididos en dos sectores y entre ellos es “muy difícil encontrar personas que se puedan poner por encima de los intereses”, razón por la cual, considera que sector empresarial, comunitario, liderazgo deportivo pudieran surgir propuesta para “sentarlos y que “mi partido no llegue al extremo de dividirse”.

“Es por muy importante que Danilo y Leonel no solo piensen en ellos, sino en la historia y en la sociedad que le ha dado a ellos 15 logros electorales desde el 2004 hasta el 2019 que el PLD no pierde las elecciones.

“Esa confianza que el pueblo les tiene ellos deberían considerarla antes de seguir peleándose. Si no hay no hay una mediación del Comité Político, Comité Central o la sociedad, líderes religiosos, económicos, que pudieran sentar a Danilo y Leonel, la sociedad quedara afectada.

Dijo que es a la sociedad que le conviene que ellos se sienten no sigan peleando, de ahí pudiera depender la estabilidad política y económica del país.

Según la Laluz el origen del pleito político por la presidencia entre los dos líderes del PLD, es porque “ambos tienen una crisis de éxito electoral, y ha llevado que Leonel y Danilo en vez de diseñar una estrategia para defenderse de la oposición, como sienten que no tienen oposición, se atacan entre ellos, esto puede llevar a un pleito personal, igual que lo ocurrido entre Jaboco Majluta y Jorge Blanco en el 1990 que hizo que el PRD se dividiera”.

Expresó que no está ni a favor ni en contra de la reelección, o modificación a la Constitución.

“Si la Constitución se pacta, no se pacta tiene otra consecuencia, ojo, para que no tengamos que llegar a una reforma constitucional no pactada, se dividirá el Partido, yo espero que cualquier cosa que se lleve al congreso nacional sea pactado”, advirtió Laluz.

Citó el modelo de los Estados Unidos, dos periodos y ya, las diferentes modalidades, se haga dentro del margen de la ley y sea pactado políticamente.

