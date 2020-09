Diputado José Horacio Rodríguez introduce proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, presentó ante la Cámara de Diputados ayer jueves un proyecto de ley con el cual se persigue modificar varios artículos del Código Civil que permiten el matrimonio infantil en la República Dominicana, por entender que esta es una trágica realidad social que se debe revertir con carácter de urgencia.

“El Matrimonio Infantil y las uniones tempranas constituyen una modalidad de violación de los derechos humanos, además de que está comprobado que estas situaciones no solo ponen en riesgo físico y emocional a las niñas desde una temprana edad, sino que aumentan la desigualdad social y recrudecen las condiciones de pobreza para las generaciones futuras”, apuntó el diputado de la C1 del Distrito Nacional por Alianza País, José Horacio Rodríguez.

El proyecto de ley plantea un cambio del artículo No. 144 del Código Civil que regula la edad para el matrimonio en el país, que para los hombres es a partir de los 18 años de edad y para las mujeres a partir de los 15 años. La modificación propuesta indica que se iguale la edad para ambos sexos, y que bajo ninguna circunstancia se permita el matrimonio antes de los 18 años de edad.

Además, el proyecto de ley dispone la derogación del artículo No. 145 del Código Civil que permite al Gobierno conceder dispensas de edad para el matrimonio. El también abogado, reconoce que este proyecto por sí solo no va a erradicar el Matrimonio Infantil y las uniones tempranas, pero entiende que sí permite la construcción de un marco legal que no lo permita, al mismo tiempo de que deben desarrollarse políticas públicas que rompan el ciclo de pobreza y cambien la cultura al respecto.

Proyecto de ley