Diputado Franklin Romero: número casos y fallecidos en SFM no son reales; asegura hay más

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado y actual candidato a senador por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, sostuvo este miércoles que el reporte que presentó Salud Pública en su boletín no.13 sobre los casos confirmados y fallecidos por COVID-19, no son los números reales que hay en esa demarcación.

“En el día de hoy, ayer miércoles, nosotros seguimos con la tasa más alta de fallecidos, unos 17, y lamentablemente es feo decirlo, esos no son los números reales. Hay muchos hijos de machepa que no lo han contado porque no saben si realmente han muerto del COVID-19”, aseveró.

Romero resaltó, que son muchas las denuncias y reportes de personas que le han llamado de que pacientes nunca llegaron a ir a un hospital y que perecieron en sus casas, a los cuales indica los sepultaron sin diagnóstico u autopsia.

El político emitió sus declaraciones tras participar de una entrevista virtual realizada por el comunicador Mariano Abreu, durante la transmisión del programa “Enfrentados”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Debe haber más, porque esas son las personas que se han diagnosticado que han llegado a los centros que es como Salud Pública puede tener control, cuando llegan a los centros, en un solo día en el hospital San Vicente salieron 4 o 5 cadáveres tengo entendido”, aseguró.

Aseguró además, tener en posesión audios de personas ingresadas en los hospitales que no pueden hablar debido a dificultades respiratorias, debido a que los centros carecen de los ventiladores necesarios para atenderles.

“Apenas hay seis ventiladores y tres de ellos fueron donados en el día de ayer por una institución de aquí de San Francisco de Macorís”, resaltó.

“No sabemos la cantidad de casos y personas que están afectadas, porque a muy pocas se le han hecho la prueba, aquí no sabemos quien está caminando con el virus y quién no”, subrayó el diputado perremeista.

“Nuestra provincia ha sido presentada como uno de los focos de propagación y eso ya venía desde mediados de enero cuando se presentó aquí un caso diagnosticado y no se tomaron las regulaciones de lugar”, indicó.

Materiales sanitarios

Al ser abordado sobre el apoyo recibido por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que la organización partidaria le ha provisto de insumos como mascarillas, de las cuales afirma recibió unas 10,000 mascarillas y 35,000 pares de guantes, además de 40 trajes para protección.

“Hicimos entrega de eso en el hospital, en la policía, en el Ejército, y a personas individuales. El partido ha estado trabajando con las manos vacías como se podría decir, yo he dejado a un lado la candidatura porque ahora hay un pueblo que está siendo azotado por este mal”, enfatizó.

Protocolo sanitario

Asimismo, aseguró que se han tomado las medidas y precauciones para tratar de llevar a cabo el protocolo determinado por el Ministerio de Salud Pública.

