Diputado Francisco Villegas denuncia servicio de Red Vial del MOPC ha decaído en un 75%

El legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agregó que las unidades no están actas para dar servicios, al tiempo de indicar que además no asisten al ciudadano en el tiempo prudente ”y sobre todo no es lo que era antes”.

Me da pena con lo que está pasando con la @RD_VIAL del @MOPCRD que está bajo la supervisión de mi amigo @DeligneAB este servicio ha decaído en más de 75%, unidades no actas para dar servicios, no asisten al ciudadano en el tiempo prudente y sobre todo no es lo que era antes! Ojo

— Francisco Villegas (@FcoVillegasRD) July 5, 2021