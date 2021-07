Diputado Eugenio Cedeño llama a aspirantes a cargos electivos en PRM tomar licencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia de La Romana, Eugenio Cedeño, hizo este martes un llamado a todo aquel que vaya a aspirar a cargo electivo en la convención interna que tendrá el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el próximo año a que tome licencia de cargo por lo menos 2 meses antes para que todos puedan competir en igualdad de condiciones.

Agregó durante su participación en el programa “Una Nueva Mañana”, que quisiera ser presidente del PRM, pero no tiene la estructura para hacerlo porque se dan hilos de poder y manejos internos que son estructuras económicas, sociales y políticas.

Sobre el tema de empleos expresó que los perremeístas son los que deben ocupar los puestos en el Estado, destacando que le pidió al presidente el PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que se haga una auditoría de los empleos en cada provincia para ver quién lo tiene y pasar lista de los dirigentes que no están designados y se han dejado fuera por poner a algún amigo o allegado.

Cedeño expresó que es injusto dejar fuera un dirigente que se ha doblado el lomo y que tiene el interés y deseo para trabajar por el partido y para el país. Asimismo, dijo que “muchos compañeros no han entendido el momento que vive el país y miran la nómina de derecha a izquierda, miran el salario y si dice 16 mil no la quieren; algunos miran la nómina, toman el cargo, pero no quieren trabajar”.

Señaló además en su entrevista junto a Colombia Alcántara, Arisleyda Villalona e Iván Yael, que “la gente quiere el empleo, pero no el trabajo y el que está en la nómina pública debe llevar a cabo una función, trabajar y producir para el país y para el gobierno que llevamos al poder para que quedemos bien”, destacó el diputado por La Romana.

Al ser cuestionado sobre el caso Medusa y la publicación de la audiencia para conocer la medida de coerción de los implicados, dijo que la publicidad en un proceso llevándolo a los medios puede desencadenar en una condena previa y que lo único que busca es montar un show y darle rating y hacer millonarios a algunos canales y comunicadores que tienen acceso privilegiado.

Destacó que el PRM perdió como cabeza a su presidente, José Ignacio Paliza, debido a que una institución política es el soporte de un gobierno que llegó a través de ese partido y que debe convertirse en supervisor nacional y fiscalizador de todos los ministerios y por tanto si es presidente no puede ser ministro.

