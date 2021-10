Diputado Elías Báez: El PRM no necesita unidad porque está unido, necesita acciones políticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, reaccionó anoche tras conocer el virtual triunfo de Eduardo Hidalgo al frente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), destacando que a su organización no le falta unidad, porque la tiene, pero sí disciplina y atención a los compañeros de la base.

“El PRM no necesita unidad porque está unido, necesita acciones políticas, disciplina y atención a las bases”, escribió Báez en su cuenta de Twitter, tras el conocer sobre la futura escogencia a la ADP del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (ADP).

En ese sentido, el representante por Santo Domingo Oeste, sostuvo que “un partido sin disciplina no llega lejos, un partido que no atiende su militancia no mantiene el poder, un partido que no actúa políticamente le va mal, un partido que no reparte bien el gobierno desmoraliza sus miembros”.

El PRM no necesita unidad porque está unido, necesita acciones políticas, disciplina y atención a las bases. — Elías Báez (@Eliasbaezd) October 14, 2021

Un partido sin disciplina no llega lejos, un partido que no atiende su militancia no mantiene el poder, un partido que no actúa políticamente le va mal, un partido que no reparte bien el gobierno desmoraliza sus miembros. — Elías Báez (@Eliasbaezd) October 14, 2021

De acuerdo a los datos preliminares dados a con conocer por la Comisión Nacional Electoral, Hidalgo, quien aspiró por la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos, ganaría los comicios con un amplio margen.

De hecho, desde ya Hidalgo ha recibido felicitaciones de varios compañeros de su partido, incluyendo a los precandidatos a la presidencia, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito.

Hidalgo se enfrentó a la actual presidenta de la ADP, Xiomara Guate y Juan Núñez, ambos del PRM.

Relacionado