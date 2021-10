Diputado Elías Báez dice “si el pueblo está en contra  de exoneraciones a legisladores deben ser quitadas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por Santo Domingo Oeste del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, sostuvo este miércoles “que si el pueblo está en contra de las exoneraciones a los legisladores pues que las quiten” porque no se iban a aferrar a algo que representa un “tema odioso para la sociedad”.

Báez destacó durante su entrevista en el programa “Una Nueva Mañana” que conducen Colombia Alcántara, Ysrael Abreu, Arisleyda Villalona e Iván Yael que las exoneraciones son parte de los temas de nunca acabar, ya que los legisladores son focos de la sociedad por los llamados privilegios y que él mismo planteó en la comisión que se les conceda una exoneración y no abierta como está en la actualidad.

Destacó que en materia de justicia ha sido un “gran avance poner a alguien como Miriam Germán que no viene de partido y da confianza, ya que cualquier decisión que se tome ahí no viene de la política y que Germán ha tenido una trayectoria de pulcritud”.

El legislador dijo que para mantener una “justicia independiente” es necesario abocarse a una modificación de la Constitución para que el procurador no se elija de las filas del partido ni los jueces se desmonten de una caravana al asiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

No hay crimen civil sin ayuda de autoridades militares o policiales

Declaró que todos saben que no hay crimen civil sin ayuda militar y que la droga que entra por aeropuertos y ríos es en componenda con alguna autoridad militar o policial y que le parece extraño que en el caso Falcón no hayan dado mención de autoridades, militares y policías porque no hay un asunto de corrupción en el que no esté involucrado un policía y que espera que se aclare para que paguen aquellos que protegían a quienes actuaban en estos casos de droga y corrupción.

Costo de campaña a diputado costó 15 millones

Báez expresó que durante su campaña gastó 15 millones y que fue solo esa cantidad porque era del municipio. Dijo que el sistema debe cambiar porque los legisladores no están para ayudar con una receta o favores, pero si no te montas en el sistema no llegas. Dijo además que, aunque la política no es un negocio, tienen que hacerlo porque quieren un voto.

