Diputado Elías Báez dice oposición critica todo y está perdida en el bosque

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la postura asumida por los legisladores de los partidos de oposición que en los últimos días han manifestado su rechazo «a cualquier iniciativa» de ley que someta el Poder Ejecutivo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, dijo que ese rechazo se debe a que la «oposición está perdida en el bosque».

Asimismo, señaló que los opositores «están en contra de todo» porque no entienden la buena gestión de Gobierno que esta haciendo el presidente Luis Abinader.

«Aquí no hay corrupción, aquí no hay impunidad, aquí no se roba el dinero público, aquí rinde el dinero porque no hay ladrones», manifestó.

«La oposición lo critica todo. Mira, la oposición criticaba que compramos la vacuna, criticaba que poníamos toque de queda, criticaba que no podíamos exigir la tarjeta para entrar a un comercio, critican el muro, critican que importen tasa cero los productos de primera necesidad. Es todo lo que lo critican», añadió el representante de la provincia Santo Domingo.

Báez criticó que los partidos de oposición que gobernaron el país por 20 años y que según él no lograron resolver los problemas de la población, hoy tengan las intenciones de volver al poder.

Asimismo, añadió que postura asumida por los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) obedecen a una estrategia política para los comicios electorales de este próximo 2024.

La iniciativa más reciente que ha recibido el rechazo de la oposición en el Congreso fueron los préstamos aprobados el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Los representantes de los partidos PLD, FP y PRD abandonaron el hemiciclo por está en desacuerdo por la aprobación de los créditos que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo.