Diputado del PRM fue por lana, y salió trasquilado

Hay cosas que aunque usted la planifique bien, cuando llega el momento de ponerla en práctica; le salen mal.

Al parecer esto fue lo que le pasó al diputado de ultramar Norberto Rodríguez (PRM), quien se ingenió traer a New Jersey una Comitiva de la Cámara de Diputados de República Dominicana encabezada por su presidente Alfredo Pacheco, para que conociera cuales son las necesidades de la diáspora quisqueyana, «un invento politiquero».

Un invento politiquero, porque en realidad que van a resolver los diputados dominicanos en tierra ajena, todo lo contrario, es hora de que el Congreso de RD entienda que esos Congresistas del exterior deben desaparecer, desde su creación no hemos visto la razón de su existencia.

En un acto de mal gusto, los perremeistas desbarataron la actividad, suerte que no habían sillas plástica de color blanco, todo se debió a que el diputado Norberto Rodríguez presento una comitiva de su partido que no fue del agrado de la dirección del PRM, dejando demostrado que están divididos internamente, entre los que están cobrando y los que están tragando aire.

El cao que se produjo en la reunión no fue del agrado de los representantes de los demás partidos y mucho menos de las autoridades locales, allí estaban presentes: el Sheriff Richard Berdnik; el Alcalde de Paterson Andre Sayegh, por suerte no entendieron los dimes y diretes de los perremeistas, porque no dominan el idioma español.

Qué vergüenza, que momento de mal gusto se vivió en esa actividad que organizó el diputado Rodríguez, los politiqueros siguen protagonizando espectáculos de mal gusto, al parecer; el tiempo le fue insuficiente para ponerse de acuerdo y recibir por todo lo alto a la Comitiva de la Cámara de Diputados.

Los anfitriones del partido de gobierno de República Dominicana no respetaron que allí también estaban presentes: Eligio Jáquez y Ángel Pichardo, Cónsules de New York y New Jersey.

Por suerte, la sangre no llego al rio.

Por: Ángel B. Almonte

