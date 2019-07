Diputado del PRM dice Danilo Medina no debe ser habilitado bajo ninguna circunstancia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por Monte Plata del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Antonio Tineo Núñez, dijo hoy que bajo ninguna circunstancia se debe habilitar al presidente Danilo Medina de cara al proceso eleccionario del año 2024.

“Si hubo resistencia para una reelección, mucho menos vamos a prestarnos en este momento para habilitar al presidente, no porque se llame Danilo Medina, sino porque la Constitución no es un relajo, y no vamos a permitir que cada cuatro años el presidente de turno haga lo que sea para cambiar y poner la carta magna a sus servicios”, indicó el congresista en entrevista para Hablemos de Política, que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Tineo Núñez manifestó que el mandatario fue atajado en su intento de reformar la Constitución dominicana, con fines de presentarse nuevamente a una reelección Presidencial, por la postura que todo el tiempo mantuvieron los congresistas del PRM bajo los lineamientos que fueron establecidos por la organización política.

Refiriéndose a la postura de Hipólito Mejía, quien se mostró de acuerdo a una reforma constitucional que habilite al presidente Medina para las elecciones del 2024, el dirigente perremeísta consideró que Mejía está en su derecho de opinar, pero señaló que los legisladores del partido moderno no se prestarían para una reforma que lleve esa finalidad.

Con relación a Monte Plata, el diputado de esta zona sostuvo que su provincia vive una gran calamidad por la falta de empleos, y afirmó que el Estado dominicano no ha hecho lo necesario para llevar beneficios que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la demarcación.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 12:00

Tineo Núñez expuso que la situación de la inseguridad en Monte Plata va de la mano con el desempleo, falta de valores y la poca institucionalidad en los organismos que tienen que ver con la seguridad del ciudadano, al tiempo de expresar que es un mal que se ha esparcido en todo el país.

El dirigente político expuso que “el pueblo tiene la esperanza de que se avecina un cambio, todas las encuestas dicen que Luis Abinader está por encima de los candidatos del PLD, del mismo modo que pasa a lo interno de la entidad política”.

Anuncios

Relacionado