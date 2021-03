Diputado del PRM denuncia supuesto tráfico de influencia en comisión de empleos de Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.-El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Puerto Plata, Jhonny de Jesús Medina Santos, hizo graves denuncias que involucran a su homólogo el diputado Emil Duran, al viceministro Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez Duran y el subdirector de zonas francas Julio Anulfo Pascual, de favorecer a la corriente del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, supuestamente de representar la comisión de empleos de la provincia para sacar “capital político” con los nombramientos y de perpetrarle un “bloqueo” en las instituciones gubernamentales.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el legislador oficialista repudió que en las instituciones a la que se dirige para abogar por nombramientos para sus seguidores exista una “famosa carta de que hay una comisión de empleos” integrada por los dirigentes políticos ya mencionados.

Condenó que los funcionarios del Gobierno estén “conspirando” contra la base de ese partido y, que, en su condición de legislador, está siendo tratado como un diputado de oposición por el actual Gobierno, al tanto, que no ha podido darle repuesta a su equipo que lo respaldó.

“Por más esfuerzos que hago en la mayoría de los ministerios prácticamente me tienen un bloqueo. Si recomiendo para Inespre, me lo bloquean; para Educación, Pasaportes, Edenorte, Impuesto Interno, Aduanas, y otras instituciones, me lo bloquean”, sentenció el legislador.

En la acusación que involucra a su compañero de partido, dijo que el daño no se lo hacen a él si no al propio Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

“Estoy dispuesto a discutirlo en cualquier terreno, porque aquí hay un anillo contra quienes dimos los votos. Entre mi hermano Juan Medina y yo dimos 36,000 votos al PRM”, expresó Medina.

Reveló que este martes el presidente Abinader se reunirá con los diputados del bloque del PRM, donde aprovechará para agotar un turno y denunciar el atropello por el cual está siendo sometido al ser excluido de los nombramientos.

El funcionario salió en defensa de la Senadora de la provincia Puerto Plata, Ginnete Bournigal, Lidia Pérez, del Servicio Nacional de Salud, del alcalde Roquelito García y de la gobernadora Claritza Rochtte, que de igual forma le tiene un bloqueo desde la supuesta comisión de empleos que impera en dicha provincia.