Diputado del PLD afirma plan de desarme no es el mejor camino contra delincuencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia Independencia y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Gaddis Corporán, aseguró este martes que el plan de desarme de la ciudadanía anunciado ayer por el presidente Luis Abinader no surtirá efecto, ya que no es una solución viable al problema de la delincuencia en el país.

El también presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados manifestó que será difícil que la delincuencia común vaya a algún estamento gubernamental a vender un arma ilegal.

Expresó que en el caso de los ciudadanos de la clase media, que andan cuidándose de ser atacadas por los delincuentes, dudaba que vayan a deshacerse del único mecanismo con que cuentan para defenderse.

Corporán recordó que la policía nacional requiere de una reforma integral profunda, que no está contemplada en el Plan de Seguridad que anunció el presidente de la República lo que le impide garantizar la seguridad adecuada a la ciudadanía.

“Vamos a darle un voto de confianza al Presidente Luis Abinader, pero entiendo que el camino no está por ahí. No sé quién está asesorando al presidente, pero el plan de desarme al ciudadano común no creo que surta efecto”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Por otro lado, Gaddis Corporán declaró que pese a que la Provincia Independencia es una de las más emblemáticas del país es muy desconocida y casi la mitad de su población vive en la pobreza por falta de empleo.

El Diputado por la Provincia Independencia señaló que de acuerdo al estudio sobre fuerza y trabajo de del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo conjuntamente con el Ministerio de trabajo, el 47 por ciento de la población de dicha provincia vive en la pobreza y el 9 % en extrema pobreza, cuando la media en el país es de 23 % y 3%, respectivamente.

“El país tiene una deuda social acumulada con la provincia Independencia, no es un problema de un solo partido. Tenemos una brecha social enorme y estamos obligados a trabajar para cambiar esa situación”, enfatizó.

Consideró que los dirigentes locales no han podido lograr que los gobiernos de turno giren la mirada hacia la región fronteriza, debido a la distancia de los cascos urbanos que es donde está la mayor concentración de recursos del Estado.

Recordó que en el año 2000 se promulgó la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, hoy Ley 12-21, pero luego de 20 años de promulgación de esa Ley, que se creó con el objetivo de crear las condiciones para que las provincias fronterizas puedan contar con aparato productivo privado fuerte, aun no se ha podido desarrollar.

Indicó que durante los gobiernos de Danilo Medina se llevaron a cabo varias obras, por ejemplo en Mella donde se asfaltaron todas las calles, y se construyeron proyectos habitacionales tanto en ese municipio como en Vengan a Ver, Cristóbal y Poster río; además de la revolución educativa que dotó a la provincia de toda de la infraestructura escolar.

No obstante, el congresista dijo que el mayor problema de la Provincia es la falta de empleo, por lo que está canalizando la instalación de empresas privadas con capital nacional e internacional, para que los jóvenes que se han preparado puedan tener acceso a empleos de calidad.

“La Provincia Independencia está a 30 minutos del puerto de Barahona, que facilitaría bastante el transporte de materia prima; dijo que muchas empresas están exentas de algunos impuestos lo que facilitaría la instalación de las mismas acogidas a la Ley 12-21”, agregó.