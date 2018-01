Diputado de Ultramar dice Aduanas se la pone difícil a inmigrantes para hacer envíos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de Ultramar Rubén Luna se quejó de que la Dirección General de Aduanas se la está poniendo difícil a los inmigrantes, en donde no dejan pasar las cajas que envían los dominicanos ausentes a sus familiares.

El legislador en conversación con Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y Esmeralda Mancebo en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, dijo que para los expatriados no es rentable enviar electrodomésticos y comidas para vender, que sólo es para uso personal.

El representante ante el país expresó que le ha pedido una cita al director de Aduanas para llegar a un acuerdo para que no detengan los alimentos que envían para suplir las necesidades de sus parientes.

“Nosotros somos exiliados económicos y esa no es la forma de pagarle a los que envían sus remesas para ayudar al progreso de la República Dominicana, yo me fui del país porque no tenía los recursos económicos para cubrir el alto costo de la vida”, instó Luna.

