Diputado de ultramar acusa a JCE violar derechos dominicanos en exterior

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El diputado de Ultramar, Alfredo Rodríguez, acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de violar los derechos constitucionales de los dominicanos residentes en el extranjero al no incluir el voto en el exterior en la proclama de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 5 de julio.

Rodríguez recordó que ya en el pasado ese organismo electoral había caído en la misma práctica al impedir las primarias en el exterior, por lo que su “Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y el Exterior (FDDNE)”, se vio obligada a someter en agosto 2019 ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad para que les fueran restablecidos esos derechos.

Declaró que recurrió al TC porque su misión es garantizar la supremacía de la Constitución en la defensa y protección de los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Dicho recurso todavía descansa en el alto tribunal, precisó.

El diputado del exterior por la Fuerza del Pueblo (FP) en la circurscripción 1, exigió a la JCE proclamar de inmediato la convocatoria de las asambleas electorales al voto de los dominicanos en el exterior para elegir los representantes a la Cámara de Diputados y al presidente y vicepresidente del país, conforme a la resolución 42-2020 dictada por el pleno de la JCE el pasado 13 de abril.

Dijo que ya ese organismo no tiene alegatos por la pandemia del COVID-19 para dilatar más dicha convocatoria, pues varios países del mundo, entre ellos Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España y Nicaragua, entre otros, no objetan la celebración de dichos comicios como se lo hicieran saber a la “Junta” a través de la cancillería.

Asimismo se han pronunciado autoridades de diferentes estados en territorio estadounidense, entre ellos la oficina del gobernador del estado de NY, indicando que se pueden realizar las votaciones aquí siempre y cuando cumpla con las “normas estatales mínimas para reducir la transmisión de enfermedades”.

En iguales terminos el alcalde de Providence, Jorge Elorza y el de Lawrence, Massachusetts, entre otros.

También la embajada de EE.UU en RD expresó este viernes que su país no prohíbe que se celebren en su territorio las elecciones dominicanas ni de otras naciones, durante la pandemia del COVID-19.

“Demandamos la celebración del próximo proceso electoral en el exterior, porque ha quedado demostrado que el “alegato” de la JCE para no celebrarlo no tiene validez, por lo tanto no puede darle una pañalada trasera a la democracia dominicana”, sentenció del diputado de la FP.

