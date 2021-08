Diputado Aníbal Díaz le recuerda a Leonel que el país cambió; dice RD no tolera político en el MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, respondió al expresidente Leonel Fernández, quien se opone a la reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público, recordándole que el país cambió y que ya el dominicano no tolera un político en la Procuraduría General de la República.

El congresista dijo que “para él (Fernández) es un poco incomprensible lo que está viviendo en estos momentos el país. “El país cambió, no solamente en un axioma político, sino que hoy en día la República Dominicana no tolera que haya militantes políticos” en el Ministerio Público, “digamos que confesos, abiertos y él no lo entiende”, dijo.

Asimismo, Díaz recordemos que el presidente Fernández cuando fue presidente le tocó nombrar a procuradores escogió a compañeros de su partido, y que “nombró a hermanos de familias connotadas peledeístas”.

Expresó que en las diferentes fiscalías del país Fernández también nombró a dirigentes políticos de su partido.

Enfatizó en que Fernández nombró en el Ministerio Público a políticos, entre los que citó al exfiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.

En su discurso del pasado lunes, el exgobernante Fernández consideró que “carecen de sentido” las intenciones del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público porque en la Carta Magna está establecido que ese organismo goza de autonomía.

Fernández aseguró que el artículo 172 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público goza de autonomía financiera, presupuestaria y administrativa.

“Carece de sentido modificar la Constitución para introducir algo que ya existe (…) constitucional y legalmente el Minsiterio Público ya es independiente”, afirmó el político.

