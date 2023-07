Diputado Aníbal Díaz busca alcaldía por el DN; dice Abinader se irá en una reelección en primera vuelta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Anibal Díaz Rodríguez, externó este lunes que busca la candidatura por la Alcaldía del Distrito Nacional, asimismo dijo que el presidente Luis Abinader, en caso de ir a la reelección, será electo en primera vuelta.

Estas declaraciones las dio a conocer en una entrevista realizada por el director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, en la que declaró que sin dudas el mandatario actual será electo candidato cómodamente y que también será electo presidente fácilmente, en una reelección en primera vuelta, donde la oposición política tanto el PLD morado como el PLD verde, uno y otro no se pondrán de acuerdo antes de mayo para elegir uno solo de ellos.

Indicó que la presentación de los dos PLD muy frescos uno y otro, no le garantizará al PLD Morado una victoria, ni siquiera en el segundo lugar, señalando que cree que “ahí está muy reñido el tercer lugar”, donde por un lado el expresidente Leonel Fernández presenta mejores números como candidato, pero por otro lado está la fuerza del PLD, que habría que ver en las elecciones, si por vez primera, conserva el segundo lugar.

“Recordemos que Gonzalo Castillo, a pesar de ser un candidato con algunas situaciones logró sacar el 35 por ciento y el mismo Leonel apenas sacó un siete por ciento. Entonces hay que ver que le irá mejor al segundo y al tercer lugar, si la fuerza histórica del PLD o la presencia de Leonel en un liderazgo nacional”, sostuvo el diputado Anibal Díaz.

Por otro lado, Díaz Rodríguez, indicó que presentó su precandidatura a la diputación, no obstante la candidatura que le interesa es la Alcaldía por el Distrito Nacional.

Externó que la posición de la Alcaldía, el partido se quedó con ella y se la va a entregar a quien el partido entienda. De la misma forma, dijo que si es a Carolina Mejía ella recibirá su apoyo total.

Alegó que en su caso, estoy presentado una propuesta municipal y no le interesa ser senador en este período de la vida. Manifestó que si no obtiene la candidatura a la Alcaldía, prefiere seguir como diputado.

Mientras, que el legislador le presentó al staff que lo entrevistaba, sus aspiraciones a la Alcaldía, en el cual mostró su proyecto “Amor y orden para la capital”.

Explicó, que el orden está vinculado con el tema de la empatía de la resolución y pactar los problemas que quedan pendiente en la ciudad.

“Tanto Carolina Mejía como David Collado, llevaron en su gestión una agenda que es propositiva a la ciudad y dijo que continuaría ese camino, pero haciendo un tema acentuado y vinculado a la gestión de la ciudad”, aseveró Díaz.

En tanto que al ser cuestionado sobre lo que más le preocupa, argumentó que cree que el Gobierno está haciendo frente a una crisis de inflación global, que sin dudas transfiere el problema de la eucaristía de la canasta básica que es un tema que confronta sobre todo a la clase media, «sobre todo porque es la que más ha sufrido» aseveró.

«Los productos básicos y el asistencialismo del Gobierno, de alguna manera amortiguan el impacto de la inflación», consideró el diputado.

Agregó que hay que poner un ojo en ello. ya que tienen pendiente una reforma fiscal que produzca una salud financiera más equilibrada, ya que el país lleva un ritmo de endeudamiento muy fuerte, no obstante, externó que no hay manera de que sea distinto hasta que no haya una reforma que valide la composición del presupuesto.

Consideró que la gente sabe, en su mayoría, que la crisis de la inflación no es consecuencia de las acciones locales del Gobierno, sino que es una transferencia del fenómeno global, que incluso el Gobierno lo ha administrado de una manera correcta, puso como ejemplo los subsidios a los combustibles que mitigaron al impacto de esa crisis.

Por último, planteó que de ser diputado por nueva vez, continuaría sus proyectos en la Cámara de Diputado, que buscan mejorar la salud mental en la Seguridad Social y continuar con el proyecto de ley que presentó sobre el tema del negocio informal.

