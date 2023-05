Diputado Amado Díaz reitera su desacuerdo con cobro de reinscripción en colegios y universidades

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, reiteró este miércoles su oposición al método de cobro de reinscripción implementado en colegios y universidades del país.

«Con el cobro de la reincripción todos somos víctimas y los que no somos lo fuimos; es un asunto que tú nunca lo has entendido», cuestionó el legislador, uno de los impulsores del proyecto de ley que busca eliminar este cobro en los centros educativos privados a nivel preuniversitario y universitario.

Díaz hizo sus planteamientos al ser entrevistado por las comunicadores Yannerys Paulino, Brinio Batista, María Elena Antigua y Luis Pérez, en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El legislador dijo a que el tema ha tenido mayor repercusión con los colegios, que no fue la idea, sino las universidades que cobran tres y hasta cuatro veces al año la inscripción a sus estudiantes.

Aspirciones

Por otra parte, el aspirante a la senaduría de la provincia Santo Domingo señaló que declínico a la representación parlamentaria para aspirar a senador por la referida demarcación.

“Yo no he estado conforme con la gestión que han hecho los senadores de mi provincia después de su creación, al final nosostros creamos un municipio, decentralizamos, pero no organizamosde”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que se ha descentralizado un municipio sin haberse organizado, colapsando al Distrito Nacional al convertirlo en la simbología del Poder, por lo que procura que se creen los mecanismos de desarrollo que le permitan a los ciudanos desempeñarse en su ambito laborar sin tener que dejar su demarcación.

