Diputado Alexis Jiménez sobre familia Abinader: “Ellos sí pueden demostrar su fortuna”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez fustigó este viernes la moral de los dirigentes políticos de oposición que cuestionan la fortuna del presidente Luis Abinader, declarando que el que habla lo que quiere, debe prepararse para escuchar lo que no quiere.

“No estamos hablando de un tinglado de mafias de personas que hace diez o quince años atrás no tenían nada, que no han heredado bienes, que no tienen negocios, que no pagan impuestos y no han contraído nupcias con una persona millonaria”, declaró el legislador a través de un comunicado.

Expresó que las acusaciones no se refieren a esas personas que hoy exhiben fortunas inexplicables que oscilan entre los cinco mil o diez mil millones de pesos, algunos hasta más, y que sencillamente no pueden justificar.

“Estamos hablando de la familia Abinader, que fue mencionada por un Incitatus Bucefalo, que no sabe lo que dice; Esta familia es de origen libanes, que por su compromiso con la nación y la democracia el señor Rafael Abinader fue designado ministro financiero del gobierno constitucional en armas encabezado por el presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó; una familia histórica, que ha puesto su sangre a disposición del país, y no para aprovecharse del país, distinto a los que llegaron en chancleta y hoy andan en jeepeta, lanchas de lujo y hasta helicópteros”, agregó.

Refirió que en su entrega por el país, el patriarca de la familia Abinader es elegido como senador, luego de haber transcurrido 20 años desde que se desempeñó como financiero del gobierno constitucional.

Defiende fortuna

Insistió en que los Abinader, sí poseen empresas, sí pagan impuestos y sí pueden demostrar su fortuna.

“Ya en ese momento —al momento de ser elegido como senador—, había emprendido y desarrollado sus proyectos empresariales, y nadie puede negar que siempre fue, al igual que el presidente Abinader, una persona honesta de trabajo. O ¿Alguien puede atreverse a decir que la Universidad O&M no es de las más grandes del país y es rentable y deja beneficios? ¿O que los hoteles o el trabajo honesto, donde han trabajado durante miles y miles de dominicanos durante décadas no dejan beneficios?”, se cuestionó Jiménez.

Catalogó de inescrupulosos a los que no tienen manera de justificar sus bienes y que juzgan por su condición.

“Justamente estos patrimonios inexplicables son por lo que propiciamos y promovemos la Ley de Extinción de Dominio, para que cada uno demuestre de dónde provienen sus recursos”, dijo.

Los califica de desesperados

Jiménez llamó a la atención a los “Incitatus Bucefalos” para que piensen lo que van a hacer, y a quien van a señalar, sé que están desesperados porque ha llegado un cambio.

“Sé que están asustados porque duermen con ropa, sé que están buscando cómo llamar la atención para que no se vea la realidad, pero recuerden que el mundo cambió y el gobierno del cambio ha demostrado que pueden hacerse las cosas de forma correcta”, expresó el legislador.

Invitó al presidente Abinader a seguir hacia adelante, pues ha sido el único que ha sido suficientemente transparente con su fortuna, sobre la que de manera oportuna a brindado un detalle de todo lo que tiene.

“Mañana nadie podrá decir que su fortuna aumentó por servirle al Estado dominicano”, concluyó.

